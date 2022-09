USA oskarżają Rosję o zbrodnie wojenne. Dramatyczne dane o deportacjach

W środę ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield przedstawiła podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa organizacji zarzuty wobec Rosji, dotyczące przymusowego deportowania Ukraińców.

Przerażające dane dotyczące przymysowych deportacji

Jak relacjonowała dyplomatka, Moskwa ma popełniać w ten sposób zbrodnie wojenne, wywożąc obywateli Ukrainy i prowadząc tzw. operacje filtracyjne.

– Operacje te mają na celu identyfikację osób, które Rosja uważa za niewystarczająco podporządkowane lub współpracujące z okupantem – tłumaczyła Thomas-Greenfield.

Strona amerykańska ocenia, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukraine w lutym br., przesłuchaniom, zatrzymaniom i deportacjom mogło paść od 900 tys. do 1,6 mln Ukraińców.

Tylko w lipcu Waszyngton miał otrzymać informację o ponad 1800 dzieciach, które zostały wywiezione z okupowanych przez Moskwę terenów, wgłąb Rosji.

USA: Rosja przygotowuje się do aneksji

– Przymusowe przeniesienie lub deportacja osób chronionych z terytorium okupowanego na terytorium należące do okupanta, to zbrodnia wojenna – podkreślała Thomas-Greenfield. – Więc dlaczego to robią? Żeby przygotować się do próby aneksji – dodała dyplomatka.

Stały przedstawiciel Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia określił środowe posiedzenie jako stratę czasu oraz stwierdził, że jest to "nowy kamień milowy w kampanii dezinformacji rozpętanej przez Ukrainę i ich zachodnich zwolenników".

Nebenzia zwrócił się także do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie posiedzenia RB w celu omówienia "zagrożeń dla bezpieczeństwa" wynikających z dostaw broni na Ukrainę. Chodzi o wsparcie militarne, którego Zachód udziela władzom w Kijowie.

