Zełenski uhonorował Kaczyńskiego i Morawieckiego

Oprócz Morawieckiego i Kaczyńskiego uhonorowani zostali również premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Janša.

Tablica została umiejscowiona w Olei Odważnych przed budynkiem parlamentu w Kijowie.

twitter

Przypomnijmy, że szef polskiego rządu i ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą, jako pierwsi zagraniczni przywódcy udali się do Kijowa 15 marca. Liderzy Niemiec i Francji zdecydowali się przyjechać do stolicy walczącego Rosją państwa dopiero dwa miesiące później.

Morawiecki znowu jedzie do Kijowa

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa. Podczas pobytu w stolicy Ukrainy szef naszego rządu odbędzie cykl kilku spotkań, m.in. dot. sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz wojskowego.

Rzecznik przyznał też, że "dzisiaj nowych, takich diametralnie zmieniających rzeczywistość rzeczy nie będzie, ponieważ tak jak wiemy, sytuacja na wschodnim froncie jest nadal trudna".

Morawiecki wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Na początku swojej wypowiedzi poruszył temat ofensywy, jaką wojska ukraińskie prowadzą na kierunkach: chersońskim oraz charkowskim. Na tym drugim froncie Ukraińcom udało się przełamać linię rosyjskiej obrony. Prezydent Zełenski twierdzi, że od początku września aż 1000 km2 terytorium Ukrainy zostało wyzwolone.

"Polska będzie zawsze organizowała pomoc"

Morawiecki powiedział, że Ukraina musi dołączyć do Unii Europejskiej. – Z tej strasznej wojny, z tej bohaterskiej obrony musi się narodzić nowa Europa, także z Ukrainą jako pełnoprawnym członkiem UE. I Polska razem z naszymi sojusznikami mocno wzywa KE do jak najszybszego przekazania tego, co już obiecaliśmy w czerwcu Ukrainie ze strony UE, czyli 9 mld euro.

To bardzo ważne, żeby następny plan Kremla, rzucenia na kolana Ukrainy, poprzez brak zasobów finansowych, przecież bogata Europa, bogate USA, wolny Zachód, świat musi pomagać Ukrainie w tej walce i Polska będzie tutaj zawsze organizowała tę pomoc – powiedział premier.

Czytaj też:

Zełenski: Od 1 września wyzwoliliśmy 1000 km2 naszego terytoriumCzytaj też:

Janowski o słowach Zełenskiego: Takie rzeczy może mówić aktor, nie prezydent