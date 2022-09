Upolowany Hunter

P ierwszy e-mail w tej kompromitującej historii ujawnił „Fox News” w październiku 2020 r. Stacja upubliczniła wówczas wiadomość, którą Wadym Pożarski, jeden z szefów Burismy, ukraińskiego giganta energetycznego, wysłał pod koniec 2015 r. do syna ówczesnego amerykańskiego prezydenta. Hunter Biden od roku zasiadał wtedy w zarządzie Burismy należącej do oligarchy Mykoły Złoczewskiego. Ten ostatni pełnił ministerialne funkcje w czasach prezydentury Wiktora Janukowycza i znany był z bliskich powiązań z Rosją. Pożarski naciskał, by na Ukrainie pojawił się ktoś z ważnych amerykańskich oficjeli. Chodziło o wywarcie presji na ukraińskie władze i prokuraturę, by „ukręcić łeb” wszystkim postępowaniom wokół Burismy. Kierownictwo firmy oskarżano wówczas o korupcję i ukraińscy śledczy przyglądali się biznesom prowadzonym przez firmę.

Na początku września kolejną bombę w tej sprawie odpalił amerykański dziennikarz James D. Agresti, który specjalizuje się w fact-checkingu. „Nowo odkryte e-maile udowadniają ponad wszelką wątpliwość prawdziwy cel lukratywnego układu między Hunterem Bidenem a ukraińską firmą energetyczną.