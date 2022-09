Amerykańscy eksperci: Dlatego wojna potrwa do 2023 r.

Analitycy z American Institute for the Study of War (ISW) w swoim nowym raporcie na temat sytuacji na froncie na Ukrainie wskazują na ukraińskie sukcesy, ale wskazują także na słabe strony broniącej się armii. Według Amerykanów, Rosjanie, mimo znacznych niepowodzeń, po pewnym czasie zbudują nową linię obrony, a w niektórych miejscach przeprowadzą lokalne szturmy. Ukraińska armia będzie musiała zorganizować nowe ataki, aby wyzwolić wszystkie terytoria. Pod tym względem wojna potrwa do 2023 roku.

Co dalej z wojną na Ukrainie?

Ukraińskie władze demonstracyjnie omówiły przygotowania do kontrofensywy w obwodzie chersońskim, odwracając uwagę Rosjan od terytoriów, na które miał nastąpić główny atak. Dzięki starannemu przygotowaniu plan zadziałał, piszą amerykańscy eksperci. Jednym z jego elementów były ataki na linie logistyczne wroga w obwodach chersońskim i charkowskim. W tym celu Ukraińcy skutecznie wykorzystali systemy HIMARS i inną broń zachodnią.

Według ekspertów Ukraina odwróciła losy wojny na swoją korzyść. Teraz ukraińska armia będzie mogła częściej dyktować charakter i miejsce działań wojennych. A Rosja będzie coraz bardziej nieadekwatnie reagować na naciski ukraińskich obrońców — zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Jednocześnie ISW podkreślił, że obecna kontrofensywa nie pozwoli na zakończenie wojny. W pewnym momencie Rosjanie będą mogli zbudować nową linię obrony, a nawet dokonać lokalnych szturmów. Ukraina będzie musiała zorganizować kolejną serię akcji ofensywnych w celu wyzwolenia okupowanych terytoriów. Dlatego wojna potrwa do 2023 roku.

Ukraińska kontrofensywa

ISW stwierdza, że Rosja poniosła poważną porażkę operacyjną w obwodzie charkowskim. Siły Zbrojne Ukrainy w błyskawicznej kontrofensywie odbiły prawie cały region. Siły ukraińskie dotarły do Wowczańska i Wielkiego Burłuka, a Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło wycofanie wojsk z pozycji w całym obwodzie charkowskim.

Bitwy pozycyjne trwają na południu. Ukraińcy uderzają w rosyjskie tylne linie — bazy, magazyny i pojazdy. Federacja Rosyjska stara się wszelkimi dostępnymi środkami wyrównać straty, aby kontynuować wojnę na Ukrainie.

Czytaj też:

Nowy cel ukraińskiej kontrofensywy na południu. Raport ISWCzytaj też:

ISW: Rosyjskie raporty odwracają uwagę od realnego zagrożenia