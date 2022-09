Izrael i Azerbejdżan zastąpią rosyjski gaz

Szereg krajów wyraziło chęć przyczynienia się do złagodzenia kryzysu energetycznego w Europie. W ten sposób Izrael będzie mógł dostarczyć do UE około 10 procent ilości gazu, który Europa otrzymała z Rosji w 2021 roku – zapewnił premier Izraela Jair Lapid podczas spotkania w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Izrael zastąpi rosyjski gaz

– Będziemy brać udział w wysiłkach na rzecz zastąpienia rosyjskiego gazu w Europie – powiedział na spotkaniu Lapid. Z kolei Scholz zaznaczył, że Niemcy pracują nad stworzenie infrastruktury, która pozwoli na przyjmowanie surowców od nowych partnerów w sytuacji rezygnacji z dostaw rosyjskich.

W czerwcu Izrael i Egipt podpisały w Kairze – w obecności przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – porozumienie o dostawach skroplonego gazu ziemnego do Europy. Izrael będzie musiał przetransportować gaz do sąsiedniego Egiptu, gdzie surowiec zostanie skroplony, po czym będzie dostarczany tankowcami do Europy.

Azerbejdżan zwiększy dostawy gazu do UE

Z kolei Azerbejdżan poinformował, że do końca roku planuje dostarczyć do UE o 30 procent więcej gazu ziemnego niż w 2021 roku. – Całkowity wolumen dostaw do Europy w 2022 roku wyniesie 12 miliardów metrów sześciennych – poinformował minister energetyku Azerbejdżanu Parviz Shahbazov. Do sierpnia produkcja wzrosła o prawie 10 procent i wyniosła 30,6 miliardów metrów sześciennych.

W lipcu Bruksela uzgodniła z Baku podwojenie importu gazu z Azerbejdżanu w nadchodzących latach. Planowana jest również rozbudowa korytarza gazowego, który przechodzi przez Azerbejdżan, Gruzję, Turcję i Grecję. Przepustowość gazociągu ma wzrosnąć do 20 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Przypomnijmy, że według komunikatu Gazpromu, od początku roku kraje Unii Europejskiej zmniejszyły dostawy rosyjskiego gazu na swój rynek o 48 procent, a uwzględniając Wielką Brytanię o 49 procent.

Czytaj też:

Premier Izraela: Pomożemy Niemcom chronić ich niebaCzytaj też:

Kryzys energetyczny. Niemcy rozważają interwencję