Rosyjskie media: Dyrektor fabryki samolotów przekazywał Ukraińcom tajne informacje

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała o zatrzymaniu w obwodzie moskiewskim dyrektora ds. jakości fabryki samolotów, który miał przekazać na Ukrainę zdjęcia rysunków części samolotów.

Ustalono, że mieszkaniec obwodu moskiewskiego "mając dostęp do dokumentacji technicznej oznaczonej jako ściśle tajne, sfilmował na swoim telefonie komórkowym fragmenty rysunków części samolotów wojskowych, po czym przekazał te materiały za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji do obywateli Ukrainy. Przede wszystkim do pracowników Odeskich Zakładów Lotniczych" – podało we wtorek FSB.

Oskarżenie o zdradę stanu

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że wszczęto sprawę karną na podstawie znamion przestępstwa, o którym mowa w artykule 275 rosyjskiego kodeksu karnego czyli zdrady stanu.

Maksymalna kara na podstawie tego artykułu to 20 lat więzienia. FSB poinformowała, że podejrzany został aresztowany. – Środki operacyjno–poszukiwawcze i działania dochodzeniowe są kontynuowane – podała rosyjska agencja prasowa Interfax.

Czystki w FSB

Przypomnijmy, że do więzień Matrosskaja Tiszyna i Lefortowo trafili, pod koniec sierpnia, funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa, oskarżani o niepowodzenie "specjalnej operacji" na Ukrainie.

Źródła opozycyjnego "Możem Objasnit" z kręgów prawniczych (zbliżonych do władz Rosji) podają, że w jednym z najbardziej znanych zakładów karnych w Rosji – Lefortowie, pojawiło się wielu nowych osadzonych. Mają to być funkcjonariusze FSB oskarżeni o niepowodzenie działań wojennych na Ukrainie.

Funkcjonariusze ci mieli – według rosyjskiej propagandy – przez swoje niedbalstwo oraz ukrywanie przed prezydentem Władimirem Putinem "niewygodnych informacji" przyczynić się do klęski Moskwy w pierwszej fazie wojny na Ukrainie.

