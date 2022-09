Paryż oszczędza na Wieży Eiffla

Mer stolicy Francji, Anne Hidalgo, przedstawiła plan oszczędzania energii w stolicy. Jak poinformował portal BFM, podświetlenie Wieży Eiffla będzie wyłączane.

Hidalgo zapowiada, że oświetlenie słynnej wieży w centrum Paryża będzie wyłączanie nie o 1:00 jak teraz, ale o 23:45

Oszczędności w miejskich budynkach

Zwróciła też uwagę, że od 23 września o godzinie 22:00 będzie wyłączane oświetlenie budynku Urzędu Miasta Paryża, urzędów władz dzielnic, wieży Sain–Jacques i muzeów miejskich.

W miejskich basenach temperatura wody spadnie o jeden stopień do 26 stopni Celsjusza. Ponadto oszczędności obejmą obniżenie temperatury ogrzewania dziennego budynków użyteczności publicznej o jeden stopień (do 19 stopni Celsjusza) – z wyjątkiem domów opieki i przedszkoli. W nocy budynki użyteczności publicznej nagrzewane będą do maksymalnie 12 stopni Celsjusza.

Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire dodał poprzez swoje konto na Twitterze, że dekret wydany latem tego roku, wymuszający zamykanie drzwi do klimatyzowanych budynków, będzie obowiązywał tej zimy w zakresie ogrzewania sklepów.

Niemcy rozważają interwencję na rynku energii

Nie tylko Francja boryka się z kryzysem energetycznym. W związku z gwałtownym wzrostem cen gazu, Niemcy rozważają bezpośrednią interwencję na rynku energii. Boją się niewypłacalności.

– Tak czy inaczej musimy zapłacić rachunek. Pytanie brzmi, czy robimy to teraz na początku, poprzez interwencję na rynkach i poprzez amortyzację, czy też na końcu – powiedział Lars Klinbeil, współprzewodniczący SPD, w rozmowie z niemiecką telewizją ARD. Niemcy borykają się z kryzysem gazowym i choć kanclerz Olaf Scholz powiedział w sobotę, że kraj jest przygotowany na ewentualne odcięcie dostaw gazu od Rosji, to wielu ekspertów uważa inaczej. Ich zdaniem rząd, który już teraz pozwala największym firmom gazowym na przenoszenie kosztów surowca na klienta, niedługo będzie musiał zdecydować się na bezpośrednią interwencję, polegającą na ograniczeniu cen.

Czytaj też:

Prezydent Poznania: Będziemy musieli oszczędzać na wszystkimCzytaj też:

Nieoficjalnie: W UE nie będzie limitu cenowego na rosyjski gaz