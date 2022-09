Strajk kontrolerów we Francji. Połowa lotów odwołana

Francuski urząd lotnictwa cywilnego przekazał liniom lotniczym, aby w piątek ograniczyły o połowę liczbę lotów. Powodem jest planowany strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Pracownicy w odpowiedzi na rosnący kryzys żądają zwiększenia płac.

Pomimo środków zapobiegawczych "należy się spodziewać odwołanych lotów i znacznych opóźnień" w całej Francji – poinformował urząd lotnictwa cywilnego. "Pasażerowie, którzy mogą, są proszeni o odłożenie podróży" – czytamy.

Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego poinformowała, że współpracuje z zarządcą europejskiej sieci (Eurocontrol) w celu zaoferowania liniom lotniczym środków mających na celu obejście krajowej przestrzeni powietrznej.

Kontrolerzy, w związku z rosnącą inflacją, oczekują przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na podwyżki. Chcą także zwiększenia liczby personelu.

Paryż szuka oszczędności

We Francji nie tylko przemysł lotniczy odczuł kryzys. Mer stolicy Francji, Anne Hidalgo, przedstawiła plan oszczędzania energii w Paryżu. Jak poinformował portal BFM, podświetlenie Wieży Eiffla będzie wyłączane. Hidalgo zapowiada, że oświetlenie słynnej wieży w centrum Paryża będzie wyłączane nie o 1:00 jak teraz, ale o 23:45

Oszczędności w miejskich budynkach

Zwróciła też uwagę, że od 23 września o godzinie 22:00 będzie wyłączane oświetlenie budynku Urzędu Miasta Paryża, urzędów władz dzielnic, wieży Sain–Jacques i muzeów miejskich.

W miejskich basenach temperatura wody spadnie o jeden stopień do 26 stopni Celsjusza. Ponadto oszczędności obejmą obniżenie temperatury ogrzewania dziennego budynków użyteczności publicznej o jeden stopień (do 19 stopni Celsjusza) – z wyjątkiem domów opieki i przedszkoli. W nocy budynki użyteczności publicznej nagrzewane będą do maksymalnie 12 stopni Celsjusza.

Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire dodał poprzez swoje konto na Twitterze, że dekret wydany latem tego roku, wymuszający zamykanie drzwi do klimatyzowanych budynków, będzie obowiązywał tej zimy w zakresie ogrzewania sklepów.

