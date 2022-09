"Są dwie płcie". Amerykańska pływaczka apeluje do Bidena

"Jestem mistrzynią NCAA (Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich – przyp. red.) w pływaniu i uważam, że musimy chronić dziewczęta i kobiety przed zniszczeniem przez Bidena Title IX (amerykańska ustawa o prawach obywatelskich, uchwalona w 1972 roku jako część Poprawek Edukacyjnych – red.)" – zaczęła swój apel Riley Gaines, na łamach portalu Fox News.

W swoim apelu sportsmenka odniosła się do autorskiego pomysłu prezydenta USA Joe Bidena, który chciałby – jej zdaniem – bezprawnych zmian w ustawie Title IX.

Polegałyby one m.in. na zastąpieniu słowa "płeć" "tożsamością płciową", która umożliwiłaby mężczyznom, identyfikującym się jako kobiety, uczestnictwo w żeńskich zawodach sportowych. Zdaniem Gaines, taka sytuacja zniszczyłaby integralność kobiecego sportu.

Mężczyzna w damskiej szatni

Pływaczka odniosła się do przykładu z własnego życia. Gaines pisze o transseksualnym mężczyźnie, identyfikującym się jako Lia Thomas. Na akademickich zawodach sportowych Gaines spotkała go w przebieralni.

"Widziałam biologicznego mężczyznę (...), eksponującego męskie części ciała w damskiej szatni" – napisała zaznaczając, że z punktu widzenia biologii i anatomii ten człowiek jest stuprocentowym mężczyzną.

Kobieta podkreśliła, że przeciętnie mężczyzna jest o 10 proc. silniejszy od kobiety. Na zawodach pływackich (200 m stylem dowolnym), w których rywalizuje na co dzień Gaines, oznacza to 10 sekund różnicy, uniemożliwiających kobiecie pokonanie biologicznego mężczyzny. Jak podkreśliła sportsmenka, udało jej się zbliżyć do wyniku transpłciowego pływaka do setnych części sekundy, co jest dużym wyczynem. Organizatorzy zawodów uznali jednak, że to Thomas zasłużył na medal. Wkrótce Uniwersytet Pensylwanii oraz władze NCAA nominowały transseksualistę do nagrody w kategorii Kobieta Roku.

Jak zapewniła dalej Gaines, nie szuka współczucia, ale oczekuje działania. Jej zdaniem ustawa nazywana Title IX, która przed laty miała m.in. zapobiec dyskryminacji płciowej i molestowaniu na amerykańskich uniwersytetach, teraz realnie zagraża "młodym dziewczynom", które mają marzenia takie jak ona.

