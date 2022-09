Niemcy zapłacą więcej ocalałym z Holokaustu. "Historyczne porozumienie"

Obywatele Izraela ocalali z Holokaustu otrzymają od Niemiec łącznie 58 mln euro rocznie dodatkowego zadośćuczynienia. To ok. 350 euro miesięcznie na osobę – informuje polska redakcja Deutsche Welle.

– To historyczne porozumienie – oceniła Meraw Kohen, izraelska minister ds. równości społecznej. Według danych izraelskich władz w Izraelu wciąż mieszka łącznie ok. 160 tys. osób ocalałych z Holokaustu. Według danych izraelskich władz w Izraelu wciąż mieszka łącznie ok. 160 tys. osób ocalałych z Holokaustu.

12 mln euro dla Ukraińców

Niemcy chcą też natychmiast wesprzeć ok. 8,5 tys. ocalałych z Holokaustu Ukraińców wpłatami humanitarnymi o wartości 12 mln euro. Wypłata środków ma ruszyć jesienią – ogłosiła w Berlinie Claims Conference, organizacja na rzecz odszkodowań i pomocy ocalałym z Holokaustu. To ona od 70 lat zajmuje się wypłacaniem ocalałym zadośćuczynienia w ramach Porozumienia Luksemburskiego, które Izrael i Niemcy zawarły w 1952 r.

Jak zapowiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, zadośćuczynienie ofiarom to historyczna odpowiedzialność Niemiec, dlatego niemieckie władze będą sprawdzać, co jeszcze mogą zrobić dla ocalałych, by pomóc im godnie żyć. — Pod tym względem nie będziemy sobie nic ułatwiać — stwierdził Scholz, cytowany przez DW.

Polska domaga się reparacji od Niemiec

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Władze w Berlinie stoją na stanowisku, że sprawa reperacji została zamknięta w 1953 r.

