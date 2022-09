Eksperci: Putin rozpoczął realizację pomysłu Kadyrowa

Działania podjęte w rosyjskich obwodach to realizacja wezwania lidera Czeczenów Ramzana Kadyrowa, który domagał się zwiększenia liczby żołnierzy walczących na Ukrainie. Na kwestię "samomobilizacji" zwracają uwagę eksperci amerykańskiego Instytutu Badań Wojennych (ISW).

Samomobilizacja

16 września władze Władywostoku potwierdziły, że administracja miasta wysyła listy do mężczyzn w wieku od 25 do 63 lat, którzy mają doświadczenie w służbie wojskowej i służbie rezerwowej, a także do tych, którzy są zarejestrowani w miejscowym Komisariacie Wojskowym we Władywostoku. Zaprasza się ich do wstąpienia do BARS (Rezerwy Armii Bojowej kraju) lub tzw. jednostek ochotniczych „Tygrys”.

Kancelaria burmistrza podkreśliła, że „każdy odbiorca podejmuje własną decyzję”. Jednocześnie analitycy ISW zauważają, że rekruterzy próbują zmylić mężczyzn tak, aby myśleli, że zostali formalnie i prawnie zobowiązani do wstąpienia do służby. W rzeczywistości listy są tylko zaproszeniem do dyskusji na temat wolontariatu.

Jak zauważają analitycy, oświadczenie burmistrza Władywostoku wskazuje, że rosyjskie władze miejskie mogą odczuwać presję ze strony rządu federalnego, aby utworzyć „bataliony ochotnicze”.

Szerokie poparcie

Pomysł Kadyrowa o „samomobilizacji” został poparty przez inne regiony. Gubernator obwodu kirowskiego Ołeksandr Sokołow poinformował, że Kirow utworzył swój drugi batalion ochotniczy „Szironin” i oświadczył, że regionalny batalion ochotniczy „Wiatka” już walczy na Ukrainie.

16 września tzw. „lider” okupowanego Krymu Serhij Aksionow ogłosił, że Krym intensyfikuje prace nad rekrutacją ochotników. Według niego, do sfinansowania batalionów ochotniczych z niezbędnym nowoczesnym sprzętem rzekomo przyczyniły się nieznane duże instytucje bankowe.

Z kolei gubernator regionu Magadan Serhij Nosow ogłosił wsparcie finansowe dla „samomobilizacji” i wezwał wszystkie regiony do przyłączenia się do tego działania.

Przywódcy obwodów woroneskiego, czuwaskiego i baszkirskiego również zadeklarowali poparcie dla „samomobilizacji”. Władze tych regionów podały, że wojnie na Ukrainie uczestniczy już około 1000 ochotników z każdego z ich obwodów.

