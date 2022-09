KE podejmie historyczną decyzję ws. Węgier? Podano datę posiedzenia

Komisja Europejska zamierza zalecić państwom członkowskim podjęcie decyzji o zmniejszeniu finansowania dla Węgier. Powodem ma być korupcja w rządzie premiera Viktora Orbana. Szef węgierskiego rządu może otrzymać czas od jednego do trzech miesięcy na spełnienie swoich obietnic dotyczących przeciwdziałania łapówkarstwu. Informacje o planach Brukseli wobec Budapesztu przekazał w środę Bloomberg.

Jak poinformowała w piątek dziennikarka Dorota Bawołek, szczyt w tej sprawie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8.30 rano.

"Komisarze mają podjąć pierwszą w historii UE decyzję o obcięciu unijnych funduszy – Węgrom – za naruszenie praworządności/korupcję" – potwierdza doniesienia Bloomberga dziennikarka.

Węgry bez części unijnych środków

Podczas niedzielnego spotkania Komisja Europejska planuje sformalizować swoją ocenę węgierskiego rządu. Państwa członkowskie UE podejmą wówczas ostateczną decyzję co do możliwości obcięcia finansowania dla Węgier w ciągu trzech miesięcy. Aby propozycja organu wykonawczego weszła w życie, musi zostać poparta przez większość państw UE. Na tle tych informacji forint spadł o 1,1 proc. w stosunku do euro.

Węgry stały się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który został objęty dochodzeniem na podstawie nowych przepisów. Pozwalają one na karanie krajów UE, które godzą w interesy finansowe Wspólnoty. Działania Orbána podczas sprawowania władzy przez kilka miesięcy badała specjalna komisja.

Działania Orbana

Węgierski rząd oczekiwał, że do 2027 r. otrzyma z UE 40 mld euro. Aby nie stracić środków, gabinet Orbána zaproponował utworzenie agencji do walki z korupcją i zmianę niektórych ustaw, w tym dotyczących zamówień publicznych. W ten sposób Węgry chcą rozwiać obawy UE. Według Bloomberga Unia Europejska może przeznaczyć na realizację tych planów miesiąc, z możliwością wydłużenia tego okresu nawet do trzech miesięcy.

