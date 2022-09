Agent zaangażowany w śledztwo Trumpa miał kontakty z Rosją?

Były funkcjonariusz Federalnego Biura Śledczego (FBI), Charles McGonigal, który w przeszłości badał rzekome związki Trumpa z Rosją, sam może być powiązany z ludźmi Putina. Zdaniem Insidera McGonigal mógł potajemnie współpracować z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską, którego Departament Skarbu USA objął w 2018 roku sankcjami za "działania wrogie demokracji". Jako agent Kremla Deripaska miał zlecić zabójstwo biznesmena.

Były pracownik FBI otrzymał wezwanie sądowe w listopadzie 2021 roku. Dotyczyło ono powiązań między nim a firmą konsultingową Spectrum Risk Solution. Wkrótce niejaki Siergiej Szestakow zeznał, że McGonigal miał potajemnie doprowadzić do spotkania pomiędzy zarządem Spectrum a doradcą Deripaski.

"Niestosowne" powiązanie?

Tim Weiner, autor książki "Wrogowie: historia FBI" uważa, że jeśli to prawda i McGonigal faktycznie był powiązany z rosyjskim oligarchą, to "najdelikatniej mówiąc, było to niestosowne". Insider tłumaczy, że nawet jeśli praca na rzecz Deripaski nie byłaby nielegalna, to nieujawnienie przez agenta FBI działalności objętej ustawą o rejestracji agentów zagranicznych jest karane grzywną do 250 tys. dolarów i karą więzienia do 5 lat.

Sam podejrzany nie chciał komentować sprawy. Z kolei anonimowy urzędnik Departamentu Sprawiedliwości powiedział Insiderowi, że "bardzo rzadko zdarza się, aby byli ludzie z FBI, a tym bardziej byli wysocy rangą ludzie z FBI, stawali się celem wielkiego dochodzenia".

Insider przypomina, że Charles McGonigal współprowadził śledztwo ws. domniemanych kontaktów ludzi Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Jak podkreśla portal, były agent FBI jako jeden z pierwszych dowiedział się o członku sztabu Trumpa, który utrzymywał, że Rosjanie mogą mieć szkodliwe informacje na temat Hillary Clinton. Sprawa spowodowała wszczęcie śledztwa, badającego powiązania Donalda Trumpa z Rosją. Przybrała wówczas nazwę "Crossfire Hurricane".



Czytaj też:

Bannon: FBI zrobiło "nalot" na ludzi bliskich Trumpowi

Czytaj też:

Przeszukanie w domu Trumpa. Sąd podjął decyzję