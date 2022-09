Wielka Brytania żegna królową. Pogrzeb Elżbiety II

W Opactwie Westminsterskim w Londynie odbędzie się dziś nabożeństwo pogrzebowe, podczas którego pożegnana zostanie zmarła królowa Elżbieta II. Po jego zakończeniu trumna z jej ciałem zostanie przewieziona do zamku w Windsorze, gdzie w czasie kolejnego nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego trumna zostanie opuszczona do krypty królewskiej. Wieczorem podczas prywatnej ceremonii trumna zostanie złożona w ostatecznym miejscu spoczynku, kaplicy pamięci Jerzego VI. Elżbieta II spocznie obok swoich rodziców i zmarłego w 2011 roku męża, księcia Filipa.

Ceremonia jest szczegółowo zaplanowana. Pogrzeb Elżbiety II w dużej mierze odbywa się zgodnie z wytycznymi, jakie pozostawiła zmarła w 1901 r. królowa Wiktoria.

Harmonogram uroczystości pogrzebowych monarchini

W pogrzebie królowej biorą udział przywódcy z całego świata, m. in. prezydent Polski Andrzej Duda. Serwis Onet opublikował harmonogram uroczystości pogrzebowych. Wskazane godziny dot. czasu polskiego (Wielka Brytania -1h).

7.30: Drzwi Westminster Hall w Izbie Parlamentu, gdzie leży trumna z ciałem królowej Elżbiety II, zamykają się dla publiczności.

11.44: Królewski orszak wyrusza z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego. Powóz wiezie trumnę królowej Elżbiety II w towarzystwie muzyków, m.in. zespołu królewskich żandarmów i marines, a przy drodze obstawę zapewnią członkowie królewskiej marynarki wojennej i królewskich Marines. Członkowie rodziny królewskiej, w tym król Karol III i książę William, podążają za karetą.

11.52: Trumna z ciałem królowej Elżbiety II dociera do bram Opactwa Westminsterskiego i jest wnoszona do środka

12.00: Rozpoczyna się ceremonia prowadzona przez dziekana Westminsteru Davida Hoyle'a, w której znajdują się odczyty i modlitwy przywódców politycznych i religijnych, w tym nowej premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

12.55: W obrębie opactwa i w całej Wielkiej Brytanii obowiązują dwie minuty ciszy.

13.00: Pogrzeb kończy się hymnem narodowym Wielkiej Brytanii ("God Save the King") oraz lamentem królowej w wykonaniu pipera (osoba grająca na dudach). Trumna przechodzi w kolejnej procesji ulicami Londynu. Big Ben nieustannie dzwoni.

14.00: Trumna dociera do Wellington Arch w Londynie, gdzie zostaje załadowana do karawanu. Stąd rodzina królewska wyrusza do zamku Windsor, który znajduje się ok. 35 km na zachód od Pałacu Buckingham.

16.00: Karawan dociera do Windsoru, gdzie dołącza do procesji zmierzającej w górę Albert Road. Król i inni członkowie rodziny królewskiej dołączają do drogi do kaplicy św. Jerzego mniej więcej trzydzieści minut później.

17.00: W kaplicy św. Jerzego rozpoczyna się nabożeństwo żałobne, prowadzone przez dziekana Windsoru i zakończone błogosławieństwem arcybiskupa Canterbury.

20.30: Królowa Elżbieta II zostaje złożona na spoczynek podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor. Zostaje pochowana razem ze swoim zmarłym mężem, księciem Filipem.