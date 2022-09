Jean des Cars: Elżbieta II do końca pozostała chrześcijanką

Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat. Brytyjska monarchini zasiadała na tronie od 1952 r. – dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Na jej pogrzeb do Opactwa Westminsterskiego w Londynie przybyły delegacje z całego świata. Papieża Franciszka reprezentuje pochodzący z Anglii abp Paul Richard Gallagher, będący watykańskim odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych. Królowa spocznie w Windsorze koło rodziców, siostry i męża.

"Miała rewolucyjne pomysły"

Wielki znawca brytyjskiej korony Jean des Cars podkreśla, że królowa bardzo lubiła dyskrecję i miała wielką delikatność w relacjach międzyludzkich. Przez całe życie była kobietą pokoju i do końca pozostała chrześcijanką.

– Religia, nie tylko ta anglikańska była dla niej ważna. W ciągu swego życia spotkała pięciu papieży i wielokrotnie gościła w Watykanie. Miała rewolucyjne pomysły, jak choćby to, by mimo sprzeciwu Churchila, filmować swą koronację. Pamiętam, że byłem wtedy małym dzieckiem, ale miałem wrażenie, jak i Anglicy, że zostałem zaproszony do Westminsteru – wspomina biograf królowej, przypominając zarazem, że samo namaszczenie odbyło się za baldachimem, bo chciała uszanować ten moment sacrum.

– W swych wypowiedziach mówiła, że pokłada ufność w Bogu i myślę, że tak było. Przyczyniła się do większej otwartości na katolików i polepszenia relacji z anglikanami – podkreśla Jean des Cars.

Pytany, czy Karol III pójdzie w ślady matki, wskazuje, że trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno, jak mówi, z odejściem królowej Elżbiety zakończała się pewna epoka.

