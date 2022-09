Wegańskie racje w ukraińskim wojsku? Zełenski otrzymał nietypową prośbę

O sprawie informuje agencja Unian. Petycja do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie wprowadzenia wegetariańskich i wegańskich suchych racji żywnościowych dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymała ponad 25 tys. głosów. Oznacza to, że ukraiński prezydent musi zająć stanowisko w tej sprawie.

Nietypowa petycja

Autorem petycji jest Petro Pawłow, oficer wojskowy ukraińskiej armii. W swoim wniosku podkreślił, że będąc żołnierzem człowiek ma pewne ograniczenia w doborze jedzenia, bo sytuacja zależy głównie od tego, co państwo jest w stanie zapewnić walczącym na froncie. Przypomniał, że wiele lat temu resort obrony planował stopniowe wprowadzanie żywności dla wojska zgodnie ze standardami armii krajów NATO, z których jeden ma uwzględniać specyfikę żywienia żołnierzy.

„Wprowadzenie do istniejących suchych racji żywnościowych dodatkowych pozycji, które mogą uwzględniać te cechy, będzie w stanie rozwiązać problem, w szczególności w przypadku braku «kuchni», czyli na obszarach bezpośredniego wykonywania zadań” – wskazuje autor petycji.

Pomoc w wygraniu wojny?

Pawłow wyjaśnił, komu potrzebne są nowe suche racje żywnościowe. Wymienił osoby, które nie spożywają produktów mięsnych i produktów pochodzenia zwierzęcego ze względów etycznych, teistów, osoby z ograniczoną zdolnością organizmu do przyswajania laktozy oraz osoby ze sporadycznymi problemami trawiennymi.

Ukraiński oficer przekonuje, że obecnie „nie ma znaczących przeszkód” w realizacji określonych zmian w żywieniu Sił Zbrojnych i wskazuje, że żywność pochodzenia roślinnego jest w wielu przypadkach tańsza niż ta pochodząca od zwierząt. Dodaje także, że taki krok przybliży ukraińską armię do zachodnich standardów. Co więcej, wegańskie i wegetariańskie racje żywnościowe przyczynią się do ochrony ekosystemu oraz "pozwolą zachować i przywrócić utracone zdrowie personelu wojskowego, potencjalnie przybliżając kraj do zwycięstwa".

