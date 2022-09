Rosjanie uciekają z kraju. Sąsiad Polski chce ich przyjąć

W środę rano prezydent Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację rezerwistów. Według początkowych doniesień pochodzących z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, powołanych pod broń miało być 300 tys. Rosjan. Jednak w czwartek media ujawniły utajniony punkt dekretu rosyjskiego prezydenta, w którym zapisano, że zmobilizowanych ma być nawet 1 mln mężczyzn.

Po ogłoszeniu decyzji Putina, wśród mężczyzn w kraju wybuchł popłoch. Media donosiły o masowym wykupywaniu biletów lotniczych do krajów, które nie wymagają od Rosjan wiz. W internetowej wyszukiwarce Google skokowo wzrosła liczebność zapytań o to, jak złamać rękę. Wszystko po to, aby uniknąć powołania do wojska.

Łotwa odmawia, Niemcy nie

Jeszcze w środę przedstawiciel łotewskiego rządu zapowiedział, że Łotwa nie udzieli schronienia Rosjanom uciekającym przed mobilizacją.

– Ze względów bezpieczeństwa Łotwa nie wyda wiz humanitarnych ani innych obywatelom Rosji, którzy uchylają się od mobilizacji. Nie zmieni również ograniczeń przy przekraczaniu granicy nałożonych od 19 września na obywateli rosyjskich posiadających wizy Schengen – powiedział minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Tymczasem w piątek amerykańska stacja CNN podała, że Niemcy nie widzą przeszkód, aby przyjąć uciekających przed wcieleniem do armii Rosjan.

– Wielu Rosjan, którzy są teraz wzywani [do armii - przyp. red.], również nie chce brać udziału w tej wojnie. To dobry znak – powiedział dziennikarzom rzecznik kanclerza Niemiec Steffen Hebestreit podczas konferencji prasowej. – Należy pozostawić otwartą drogę Rosjanom na przyjazd do Europy, a także do Niemiec – dodał.

Hebestreit stwierdził, że państwa członkowskie UE muszą znaleźć „realne rozwiązanie”, jak radzić sobie z Rosjanami, którzy ze względu na sumienie sprzeciwiają się rozkazom „częściowej mobilizacji” prezydenta Rosji Władimira Putina, dodając, że motywy każdego takiego sprzeciwu muszą zostać zbadane przed przyznaniem azylu.

W czwartek ministerstwa spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych RFN poinformowały, że mężczyźni uciekający z Rosji mogą ubiegać się o azyl w Niemczech.

Rosja: Nowe zasady mobilizacji

