"Absolutnie niestosowne". Zacharowa odpowiada Bidenowi

W środę prezydent USA Joe Biden wystąpił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Przedmiotem jego wystąpienia była wojna Rosji z Ukrainą. Wystąpienie amerykańskiego przywódcy miało miejsce tego samego dnia, kiedy jego rosyjski odpowiednik ogłosił dekret o częściowej mobilizacji.

– To brutalna niepotrzebna wojna, która była wybrana w zasadzie jednej osoby, mówiąc szczerze. I trzeba mówić o tym otwarcie. Stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ dokonał inwazji na swojego sąsiada po to, aby wymazać suwerenny kraj z mapy. Złamał kartę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest w niej jasny zakaz przejmowania cudzego terytorium przy użyciu siły – powiedział Biden.

– Teraz Rosja wzywa jeszcze więcej żołnierzy, żeby dołączyli do wojny, a Kreml organizuje pseudo-referendum po to, aby zaanektować część Ukrainy, co jest kolejnym złamaniem karty Narodów Zjednoczonych. Świat powinien nazywać rzeczy po imieniu i te wydarzenia takimi, jakimi są – powiedział prezydent USA.

Odpowiedź Zacharowej

Do słów amerykańskiego prezydenta odniosła się w piątek Maria Zacharowa. Rzecznika rosyjskiego MSZ potępiła wystąpienie Joe Bidena określając je jako "absolutnie niestosowne". Odrzuciła także zarzuty o to, że Moskwa grozi światu konfliktem nuklearnym.

– Jeśli chodzi o przemówienie prezydenta USA, to uważam, że było ono absolutnie niestosowne – stwierdziła Zacharowa cytowana przez agencję ITAR-TASS. Dodała, że Biden źle zinterpretował słowa Władimira Putina mówiąc, że amerykański prezydent "przypisał uwagi prezydentowi Rosji, że nasz kraj grozi światu bronią atomową".

Według Zacharowej, stanowisko Joe Bidena było nacechowane propagandowym nastawieniem. Oskarżyła także zachodnie media o powielanie fałszywej narracji o Rosji i prezydencie Putinie.

