Ukraina: Skazany za kanibalizm walczy w Grupie Wagnera

Organizacja "Russia Behind Bars" informuje, że jeden z najemników zwerbowanych do Grupy Wagnera to 23-letni Komarow, który ma w kartotece "odnotowany kanibalizm".

Młody przestępca

W Sankt Petersburgu odkryto pozbawione głowy ciało z licznymi ranami kłutymi. Znajdowało się w samochodzie Komarowa, który został aresztowany. Chłopak tłumaczył, że "chciał tylko spróbować ciała".

Policja odkryła zbrodnię, kiedy sprawdzała samochód Komarowa po kolizji, którą spowodował. Na sali sądowej zachowywał się agresywnie. Groził policjantowi, który zdejmował mu kajdanki, że go zagryzie. Po pytaniu, czy mógłby znowu zjeść człowieka, odpowiedział: "A masz trochę?".

Komarow przyznał, że zabił 38-latka "bez żadnego powodu”, aby dowiedzieć się, jak smakuje. Wyznał, że odciął część ciała mężczyzny, ugotował i zjadł w domu, a nocą przetrząsał ogrody w poszukiwaniu ofiar. Komarow przyznał się również do zabicia 50-letniego Arkada Kazyanina.

Werbowanie w więzieniu

Na potajemnie zrobionym w więzieniu nagraniu wideo widać jak Jewgienij Prigożyn, nazywany "kucharzem Putina", przyznaje się do bycia przedstawicielem Grupy Wagnera, prywatnej armii Putina toczącej brudne wojny dla rosyjskiego tyrana na całym świecie. W niezwykłym filmie Prigożyn, który niedawno został odznaczony przez Putina medalem Bohatera Rosji za swoją lojalność, mówi zatwardziałym przestępcom, że zostaną bohaterami wojennymi lub zostaną rozstrzelani jako uciekinierzy.

– Jestem przedstawicielem prywatnej firmy wojennej, być może słyszeliście nazwę – Grupa Wagnera – powiedział tłumowi. Więźniom zakomunikowano, że jeśli pozostaną na linii frontu na Ukrainie przez sześć miesięcy, zaoferuje im wolność i osobiste ułaskawienie od Putina.

Czytaj też:

Ukraińcy: Zniszczyliśmy bazę grupy WagneraCzytaj też:

Rosja wezwała pomocy. Grupa Wagnera wysłała swoje siły na wschodnią Ukrainę