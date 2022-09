Obrońcy zwierząt: Zakazać seksu mężczyznom, którzy spożywają mięso

Lider zespołu w niemieckim oddziale organizacji PETA – Daniel Cox, apeluje do kobiet, aby – w imię walki o środowisko – odmawiały mężczyznom seksu.

Mężczyźni szkodzą środowisku

W opublikowanym oświadczeniu, działacze niemieckiej oddziału PETA powołują się na badania (opublikowane przez magazyn PLOS ONE), z których wynika, że mężczyźni są bardziej odpowiedzialni za zanieczyszczanie środowiska niż kobiety, gdyż swoim stylem życia przyczyniając się do emisji 41 proc. więcej gazów cieplarnianych niż kobiety.

Wszyscy ich znamy, ojcowie z przedmieść z butelkami piwa i szczypcami do grilla, ze skwierczącymi kiełbaskami na grillu za 700 euro – opisuje Cox w oświadczeniu.

Cukinia dodawana przez gościa jest oglądana z podejrzliwością i tylko niechętnie tolerowana – dodaje działacz organizacji.

Zakaz seksu i rozmnażania dla jedzących mięso

Jak podkreśla dalej Cox, "fakt, że niemieccy » mistrzowie grilla « muszą udowadniać swoją męskość przed sobą i swoimi towarzyszami szkodzi nie tylko zwierzętom".

Aktywista wspomina także o "toksycznej męskości" i proponuje wprowadzenie dodatkowego podatku wobec mężczyzn jedzących mięso.

Zakaz seksu oraz rozmnażania również byłby w tym wypadku na miejscu – dodaje działacz.

PETA: Nie nazywajmy zwierząt zwierzętami

W 2002 roku falę komentarzy wywołała wypowiedź rzeczniczki organizacji, które padły podczas udziału Jennifer White w popularnym programie "Good Morning Britain". – Wiele osób, które mają psy i koty, nazywa je zwierzętami domowymi, a samych siebie właścicielami, co wskazuje na to, że zwierzęta są własnością – stwierdziła White.

Dalej rzeczniczka PETy zachęcała, aby zamiast określenia "zwierzę" stosować zamiennik, np. "towarzysz". Jej zdaniem to ważne, ponieważ zmiana nazewnictwa pozwoli zerwać z podkreślaniem wyższości człowieka nad czworonogiem.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) to międzynarodowa organizacja non-profit, która powstała w roku 1980. Jej główną działalność stanowi walka o prawa zwierząt.

Czytaj też:

Zero pobłażania dla ekologicznego terroru - rozmowa z Michałem Gzowskim, rzecznikiem prasowym Lasów PaństwowychCzytaj też:

Nietypowa propozycja. Spurek zaprasza ministra na obiad