Kijów: Przedstawiciele religii domagają się uwolnienia przez Rosję wszystkich więźniów

Wraz z rzecznikiem praw człowieka, Dmytro Łubincem opublikowała ona oświadczenie, zwracając uwagę na dramatyczny los jeńców oraz osób cywilnych deportowanych przez Rosję.

Oświadczenie nawiązuje do niedawnego uwolnienia z rosyjskiej niewoli 215 "głośnych" więźniów – których nazwiska i sytuacje były powszechnie znane. Zauważa, że ponad 700 mniej znanych obrońców Mariupola oraz tysiące innych więźniów jest przetrzymywanych w niewoli przez rosyjskich najeźdźców. Rosja nie podaje żadnych informacji o losie większości z nich, ignorując wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. "Informacje pochodzące z różnych źródeł wskazują, że nasi rodacy są poddawani brutalnym torturom, presji fizycznej i psychicznej, przetrzymywani w nieludzkich warunkach, często bez jedzenia i picia" – czytamy w dokumencie.

Tragedia ludności cywilnej

Oświadczenie zawiera oficjalne, zweryfikowane i potwierdzone dane: "12 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a ponad 5 milionów – swojego kraju. (…) Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę [24 lutego] do 22 sierpnia zginęło 5587 osób, w tym 362 dzieci. 7890 osób zostało rannych". Jednocześnie Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych ma świadomość, że dane te są niepełne. Zaznacza, że mowa w nich jedynie o przypadkach w pełni potwierdzonych i udowodnionych. "Rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej jest znacznie wyższa, ponieważ informacje z obszarów, na których toczą się intensywne walki, są opóźnione, a wiele doniesień o śmierci cywilów jest wciąż weryfikowanych" – zaznaczono.

Dokument podkreśla, że rosyjscy okupanci dopuszczają się ludobójstwa, a oprócz bezpośredniej eksterminacji dochodzi do masowych deportacji z okupowanych terytoriów: do połowy sierpnia liczba ta wynosiła ponad 3 miliony. W warunkach nieprzestrzegania przez państwo agresora postanowień Konwencji Genewskich dotyczących traktowania jeńców wojennych i nielegalnie przetrzymywanych osób cywilnych sygnatariusze oświadczenia zapewniają, iż będą starali się o uwolnienie więźniów i deportowanych wszelkimi dostępnymi metodami. Jednocześnie apelują do wspólnoty międzynarodowej oraz organizacji stawiających sobie za cel obronę praw człowieka o pomoc w powrocie do domu ofiar rosyjskiej agresji, jeńców wojennych, zakładników cywilnych i wszystkich, którzy zostali przymusowo wywiezieni na terytorium państwa-agresora lub są przetrzymywane na terytoriach czasowo okupowanych. Oświadczenie kończy się apelem: "Módlmy się o pokój i szybkie zwycięstwo!".