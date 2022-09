Surowsze kary w Rosji. Putin podpisał ustawę

Zmiany w rosyjskim kodeksie karnym obejmują wprowadzenie sankcji karnych za dobrowolne poddanie się i grabież w czasie służby wojskowej oraz podczas konfliktu zbrojnego.

W sobotę sprawę opisał portal meduza.io.

Rosja: Putin podpisał ustawę

Ustawa, podpisana przez prezydenta Rosji Władimira Putina, została wcześniej w trybie pilnym przyjęta przez Dumę Państwową. Zmiany w szczególności zaostrzają karę za "nieuprawnione opuszczenie jednostki wojskowej, niewykonanie rozkazu i dezercję w okresie mobilizacji". Zgodnie z doniesieniami medialnymi, za odmowę udziału w działaniach wojennych prawo Federacji Rosyjskiej przewiduje od teraz do trzech lat więzienia. Natomiast jeśli taka odmowa pociąga za sobą – w mniemaniu władz rosyjskich – "poważne konsekwencje", to nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Taki sam termin przewidziany jest za niewykonanie rozkazu przełożonego.

Ponadto, w Rosji podwyższono karę za grabież, za którą będzie grozić do 15 lat więzienia.

Kreml: Dymisja ważnego polityka

Tymczasem resort obrony Rosji podał, że doszło do dymisji wiceministra ds. logistyki gen. Dmitrija Bułhakowa. W sobotę ministerstwo przekazało wiadomość w tej sprawie za pośrednictwem serwisu internetowego Telegram. Według mediów, dymisja wojskowego związana jest z innym niż oczekiwano przebiegiem "częściowej" mobilizacji ogłoszonej w ostatnią środę przez Władimira Putina.

Stanowisko w ministerstwie kierowanym przez Siergieja Szojgu przejął gen. Michaił Mizincew, znany jako "rzeźnik Mariupola". To właśnie on miał wydać rozkaz zbombardowania szpitala porodowego i dziecięcego, teatru dramatycznego oraz innych obiektów cywilnych, które w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie Rosjanie zrównali z ziemią.

