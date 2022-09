Alarmujący komunikat ambasady USA w Moskwie

Ambasada USA w Moskwie ostrzegła swoich obywateli, aby nie podróżowali do Rosji i doradziła osobom tam mieszkającym lub podróżującym „natychmiastowe opuszczenie Rosji". Placówka ostrzegła również, że w tej chwili "dostępne są ograniczone możliwości podróży komercyjnych”.

Ambasada ostrzega Amerykanów

We wtorek na stronie internetowej ambasady zamieszczono komunikat o alarmie bezpieczeństwa. W notatce zauważono, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogą zostać powołane do służby wojskowej po „mobilizacji obywateli Rosji do sił zbrojnych w celu wsparcia inwazji na Ukrainę”.

„Rosja może odmówić uznania obywatelstwa USA i pomocy osobom o podwójnym obywatelstwie, odmówić im dostępu do pomocy konsularnej USA, uniemożliwić im wyjazd z Rosji i powołać do służby wojskowej obywateli o podwójnym obywatelstwie” – czytamy w dokumencie.

Alarm mówi również: „Władze rosyjskie aresztowały obywateli USA, którzy brali udział w demonstracjach”.

Ograniczenia w świadczeniu pomocy

Alarm ambasady wezwał obywateli USA, aby „unikali wszelkich protestów politycznych lub społecznych i nie fotografowali pracowników ochrony podczas tych wydarzeń”, zauważając, że „prawo do pokojowych zgromadzeń i wolność wypowiedzi nie są gwarantowane w Rosji”.

W ostrzeżeniu stwierdzono również, że ambasada „ma poważne ograniczenia w zdolności do udzielania pomocy obywatelom USA, a warunki, w tym opcje transportu, mogą nagle stać się jeszcze bardziej ograniczone”.

„Jeśli chcesz opuścić Rosję, powinieneś jak najszybciej rozpocząć działania” – przekazano.

Dekret Putina

W zeszłą środę prezydent Rosji poinformował, że w ramach dekretu o częściowej mobilizacji do służby zostanie wcielonych 300 tys. rezerwistów. Nieoficjalne doniesienia mówią jednak o możliwości zmobilizowania nawet miliona ludzi.

Pobór ten, zdaniem ekspertów, nie jest jakościowy, a ilościowy. Liczni poborowi pojawiają się na punktach zbornych albo załamani, albo pijani. Nie mają doświadczenia, a według doniesień mediów mają być wysyłani prosto na front, co najwyżej po dwutygodniowym przeszkoleniu.

Czytaj też:

Media: USA i Europie kończy się broń do wysłania na Ukrainę