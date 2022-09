Harris na spotkaniu w Korei popełniła żenującą wpadkę

Silnie ufortyfikowana strefa buforowa oddzielająca Koreę Północną i Południową była ostatnim przystankiem Harris w jej podróży dyplomatycznej po Azji. Według sekretarza prasowego Białego Domu Karine Jean-Pierre, wizyta w strefie zdemilitaryzowanej ma na celu zilustrowanie "solidnego jak skała zaangażowania" Ameryki w bezpieczeństwo regionalne.

Wpadka wiceprezydent

Podczas swojego przemówienia w czwartek w Strefie Zdemilitaryzowanej Półwyspu Koreańskiego, Harris powiedziała, że Stany Zjednoczone mają "silny sojusz" z "Republiką Korei Północnej".

– To sojusz, który jest trwały – dodała, zamierzając odnieść się do "Republiki Korei", która jest oficjalną nazwą Korei Południowej. Polityk pomyliła kraje, co nie powinno się zdarzyć w takiej sytuacji. W ten sposób niechcący powiedziała coś, co było odwrotnością tego, co miała na myśli. Wiceprezydent kontynuowała następnie swoje uwagi, wyrażając poparcie USA dla obrony Korei Południowej przed coraz bardziej agresywnym rządem Korei Północnej.

Rozmowy amerykańsko-koreańskie

Harris rozpoczęła swoją wizytę od zatrzymania się w obiekcie gastronomicznym Camp Bonifas i podziękowania amerykańskim żołnierzom. Wiceprezydent udała się następnie do punktu obserwacyjnego Observation Post Ouellette, aby wygłosić przemówienie na temat swojego zaangażowania w bezpieczeństwo Korei Południowej.

Krótko przed wizytą w strefie zdemilitaryzowanej Harris spotkała się z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem i pochwaliła sojusz amerykańsko-południowokoreański jako "podporę bezpieczeństwa i dobrobytu". Ona i Yoon zastanawiali się także w czwartek nad partnerstwem gospodarczym i technologicznym Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi, jak również podjęli również temat równości płci.

