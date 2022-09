Ławrow: Zaczyna się historyczny dzień

Jak relacjonują media, szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił dzień, w którym dojdzie do "aneksji" okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodów jako "historyczny".

Słowa te miały paść, kiedy Siergiej Ławrow witał dyrektora Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergieja Naryszkina przed piątkowym posiedzeniem szefów rosyjskich służb.

Pieskow ostrzega Zachód

Ustami rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Moskwa ostrzega natomiast, że po dokonaniu oficjalnej aneksji okupowanych terenów, Rosja będzie ich bronić jako własnego terytorium.

Jak podkreślił w rozmowie z agencją TASS Pieskow, oznacza to, że atak na te tereny oznaczać będą ataki na Rosję.

Oficjalna ceremonia podpisania porozumień o włączeniu okupowanych terytoriów Ukrainy w skład Federacji Rosyjskiej odbędzie się dzisiaj o godz.14:00 (czasu polskiego) na Kremlu.

Rada Bezpieczeństwa Ukrainy podejmie w piątek "fundamentalne decyzje"

W związku z planami Moskwy, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał na piątek pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

Sekretarz rady Ołeksij Daniłow zapowiedział w czwartek wieczorem, że podczas spotkania zostaną podjęte "fundamentalne decyzje" dla Ukrainy.

– Podczas posiedzenia RBNiO zapadną, jak sądzę, fundamentalne decyzje dla naszego kraju. Wystarczy poczekać do jutra, a dowiecie się, o czym członkowie rady będą rozmawiać – powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Wyniki pseudoreferendów z góry ustalone w Moskwie

Pseudoreferenda w sprawie przyłączenia do Rosji odbyły się w DRL, ŁRL a także w obwodach zaporoskim i chersońskim w dniach od 23 do 27 września. Wyniki zostały z góry ustalone w Moskwie na nierealnie wysokim poziomie poparcia dla idei włączenia tych terytoriów do Rosji.

Władze w Kijowie podkreślają, że działania Moskwy są bezprawne. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie uznają wyników głosowań i są gotowe wprowadzić nowe sankcje wobec Rosji.

Nieuznanie wyników zapowiedziało też wiele innych państw, również rosyjscy partnerzy, tacy jak Kazachstan, Serbia czy Turcja.

Czytaj też:

Pieskow ostrzega Zachód: Atak na anektowane terytoria to atak na RosjęCzytaj też:

"Krwiożercze szumowiny!". Zełenski zamieścił emocjonalny wpis