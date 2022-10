Amerykański think-tank: Rosja nie jest zdolna walczyć na atomowym polu bitwy

W najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej przyjęto do wiadomości porażkę Rosji w Łymaniu i utratę kontroli nad tym miastem przez rosyjską armię. Kremlowscy propagandyści oceniają, że utrata Łymania jest następstwem tego, że rosyjskie dowództwo nie wysłało na czas posiłków w ten rejon frontu.

"Większość rosyjskich komentatorów wyraża nadzieję, że częściowa mobilizacja wygeneruje siły wystarczające do tego, by wznowić działania ofensywne i odzyskać inicjatywę na froncie" – wskazano w analizie, którą cytuje portal rp.pl.

Wezwanie do użycia broni atomowej

Think tank przypomina, że lider Czeczenii Ramzan Kadyrow wezwał Rosję do dalszej walki na Ukrainie i użycie do tego wszystkich możliwych środków, także broni jądrowej.

"Tyrada Kadyrowa jest podobna do oddolnych i często wyolbrzymionych wezwań blogerów wojskowych, którzy apelują o kontynuowanie wojny na Ukrainie, a jego wezwanie do użycia broni jądrowej nie jest reprezentatywne dla dyskursu w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej" – czytamy w analizie.

ISW zauważa, że wezwanie przywódcy Czeczenii do użycia taktycznej broni jądrowej jest niespójne z jego żądaniem kontynuowania wojny na Ukrainie: "Rosyjska armia w obecnym stanie jest niemal na pewno niezdolna do działania na atomowym polu bitwy, nawet pomimo posiadania odpowiedniego sprzętu i pomimo tego, że w przeszłości szkoliła jednostki pod tym kątem".

"To zmniejsza prawdopodobieństwo"

ISW pisze, że mieszanina "wycieńczonych żołnierzy kontraktowych, pospiesznie zmobilizowanych rezerwistów, poborowych i najemników, z których obecnie składają się rosyjskie wojska lądowe, nie może działać w środowisku atomowym".

"Wszelkie obszary, na których użyta zostałaby rosyjska taktyczna broń atomowa byłyby zatem dla Rosjan nieprzejezdne, co prawdopodobnie wykluczałoby rosyjskie postępy. To kolejny czynnik, który zmniejsza prawdopodobieństwo użycia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej" – wskazano w dokumencie amerykańskiego think-tanku.

