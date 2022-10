Wypowiedź posła Konfederacji wykorzystana przez rosyjską propagandę

W niedzielę sprawę opisał portal Interia.pl. Chodzi o słowa prezesa Konfederacji Korony Polskiej, zachęcające do udziału w manifestacji w Warszawie pod hasłem "stop ukrainizacji Polski".

– Nasz przekaz adresujemy nie do Ukraińców, a do Polaków – rodaków, licząc na to, że będą oni wywierać nacisk polityczny, społeczny na władze Rzeczypospolitej Polskiej – mówił na nagraniu Grzegorz Braun. Słowa polityka zostały zacytowane w programie na antenie 1 Kanale "60 Minut", którego prowadzącą jest Olga Skabiejewa, określana jako "naczelna kremlowska propagandystka".

Fragment rosyjskiej audycji telewizyjnej obiegł media społecznościowego.

Rosyjska propaganda

Olga Skabiejewa stwierdziła w swoim programie, iż "nawet rusofobiczne państwa zaczynają rozumieć, że nie przetrwają zimy bez rosyjskiego gazu". Jako przykład podała marsz i pikietę, które odbyły się 24 września tego roku w Warszawie pod hasłem "stop ukrainizacji Polski". Głównymi organizatorami wydarzenia byli członkowie partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która wchodzi w skład obecnej w Sejmie RP Konfederacji Wolność i Niepodległość (razem z partią KORWiN Janusza Korwin-Mikkego oraz Ruchem Narodowym).

Jak relacjonował w niedzielę portal Interia.pl, Skabiejewa przekazała widzom, że "warszawiacy nie zgadzają się z działaniami rządu dotyczącymi pomocy Ukrainie", ponieważ "uderzają w ich kieszenie".

Rosyjska propagandystka miała także wykorzystać wyrwaną z kontekstu wypowiedź wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który oznajmił, jakoby "Ukraińcy walczyli o prawa do bycia homoseksualistami". Co istotne, Skabiejewa podkreśliła, że jest to "dosłowny cytat". Zacytowano też słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który radził polskim obywatelom, aby za jednym razem nie kupowali trzech ton, lecz półtorej tony węgla na zimę.

