Czarnek o byłym szefie MSZ: Sikorski kompromituje Polskę

W zeszły wtorek Radosław Sikorski opublikował kontrowersyjnego tweeta, który dotyczył wycieków z gazociągu Nord Stream. Skomentował go słowami "Thank you, USA'', dodając zdjęcie bulgoczącego gazu na powierzchni morza. Post został usunięty, lecz i tak odbił się szerokim echem na świecie (został skomentowany m.in. przez Departament Stanu USA).

Czarnek odpowiada na tweet Sikorskiego

Do sprawy odniósł się na antenie TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek.

– Nie bądźmy już delikatni. Po tym wpisie Sikorskiego, cytowanym przez Rosjan na radzie bezpieczeństwa ONZ, nie możemy być delikatni i musimy mówić to, co widzimy. Sikorski po prostu kompromituje Polskę. Dość ukrywania prawdy – powiedział minister edukacji.

Według ministra edukacji, tweet Sikorskiego przyniósł "wstyd dla Polski''. Czarnek na antenie nazwał także Platformę Obywatelską "proniemiecką partią pracującą dla interesów Rosji''.

"Czegoś takiego nigdy nie było w historii Polski”

Ministrowi Czarnkowi nie spodobał się fakt, że tweet Sikorskiego został wykorzystany przez rosyjskiego ambasadora.

– Ambasador zbrodniczego państwa, które zagraża bezpieczeństwu całego świata, wykorzystuje tweet byłego ministra spraw zagranicznych, aktywnego polityka PO, plującego na Polskę w Parlamencie Europejskim, do tego, żeby uzasadniać racje Rosji i oskarżać Stany Zjednoczone i nas, a jednocześnie pan Zalewski z Polska 2050 Hołowni oskarża nas z mównicy, że to myśmy nie dopilnowali NS1 i NS2. Musimy mówić wprost. Ta agentura, te partie są po stronie kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich – powiedział szef resortu edukacji.

Według ministra czegoś takiego nigdy nie było w historii Polski. – To nadaje się po prostu do tego, żeby ten człowiek poniósł wielkie konsekwencje również prawne – podsumował.

Czytaj też:

Czarnek do włodarzy miast: Jeśli nie będziecie rozkradać pieniędzy, będziecie mieć na ogrzewanieCzytaj też:

Kaczyński o Sikorskim: Lepiej przysłużyć się Rosji nie można było