"Gdy ktoś próbuje ukraść koło twojej Tesli...". Prezydent Litwy celnie odpowiedział Muskowi

W poniedziałek miliarder Elon Musk przedstawił w mediach społecznościowych rozwiązania pokojowe, które w jego odczuciu mogłyby zakończył wojnę Ukrainy z Rosją.

Propozycje słynnego biznesmena to: "ponowne wybory w anektowanych regionach pod nadzorem ONZ – Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu"; "Krym formalnie należy do Rosji, tak jak jest od 1783 roku (do pomyłki Chruszczowa)"; "zapewnione zaopatrzenie w wodę na Krymie"; "Ukraina pozostaje neutralna".

Ponadto, Musk stwierdził, iż "warto zauważyć, że możliwym, choć mało prawdopodobnym rezultatem konfliktu, jest wojna nuklearna".

Kontrowersyjne wpisy miliardera wywołały ogromną burzę w sieci oraz szybko doczekały się odpowiedzi najwyższych przedstawicieli władz państwowych Ukrainy

Prezydent Litwy odpowiada miliarderowi

"Propozycje" Muska skomentował też między innymi prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Polityk, w odpowiedzi na jeden z wpisów miliardera, napisał: "Drogi Elonie Musku, gdy ktoś próbuje ukraść koło twojej tesli, nie staje się przez to prawowitym właścicielem samochodu lub jego kół".

"Nawet gdy twierdzi, że i koła, i samochód za tym zagłosowały" – dodał Nauseda.

"Ci, którzy proponują Ukrainie zrezygnowanie ze swoich ludzi i ziemi – prawdopodobnie po to, by nie skrzywdzić posiniaczonego ego Putina lub by uratować Ukrainę przed cierpieniem – muszą przestać używać słowa »pokój« jako eufemizmu, by »pozwolić Rosjanom mordować i gwałcić tysiące niewinnych Ukraińców oraz zdobywać więcej ziemi«" – napisał natomiast na Twitterze szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba

Tymczasem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zabrał głos w dość oryginalny sposób. Mianowicie, zorganizował internetową ankietę, w której zapytał użytkowników Twittera: "Którego Elona Muska lubisz bardziej – tego, który wspiera Ukrainę, czy tego, który wspiera Rosję?".

