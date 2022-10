Wojsko Korei Południowej przeprasza za wywołanie paniki

Południowokoreańskie wojsko przeprosiło w środę swoich mieszkańców za spowodowanie u nich niepokoju w związku z nieudanym startem pocisku podczas wspólnych ćwiczeń ze Stanami Zjednoczonymi. Przyczyną było wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety balistycznej nad Japonią dzień wcześniej.

Demonstracja siły

Kilka godzin po tym, jak Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną nad sąsiednią Japonią we wtorek, mieszkańcy południowokoreańskiego nadmorskiego miasteczka Gangneung byli zaskoczeni widząc pocisk szybujący w niebo. Wystrzelenie Hunmoo-2 miało być pokazem siły. Rakieta balistyczna domowej produkcji jest kluczowa dla południowokoreańskich strategii uderzeń wyprzedzających i odwetowych przeciwko Korei Północnej i jest wersją zaprojektowanego przez Rosję pocisku Iskander, który jest również w posiadaniu Pjongjangu. Mimo że pocisk nie eksplodował, hałas i następujący po nim pożar sprawiły, że niektórzy mieszkańcy Gangneung byli przekonani, iż Północ przypuściła atak. Panika i zamieszanie tylko wzrosły, gdy urzędnicy wojskowi i rządowi przez wiele godzin nie podawali żadnych wyjaśnień dotyczących eksplozji.

Koreańskie wojsko przeprasza

Południowokoreańskie wojsko przyznało się do wypadku kilka godzin po tym, jak internauci zamieścili filmy pokazujące pomarańczową kulę płomieni. Wojsko powiedziało, że bada, co spowodowało "nienormalny lot" pocisku – kluczowej części strategii prewencyjnego i odwetowego uderzenia przeciwko Północy. Kwon Seong-dong, polityk partii rządzącej reprezentujący Gangneung, napisał na Facebooku, że: "System broni, obsługiwany przez pokryte krwią pieniądze naszych podatników, zagrażał naszym własnym ludziom" i wezwał do przeprowadzenia śledztwa.

Czytaj też:

USA i Korea Południowa reagują na próbę rakietową KimaCzytaj też:

Koreańskie samoloty bojowe FA-50 trafią do Polski. Podpisano umowę