Słowenia nadała nowe prawa dla homoseksualistów.

Słowenia legalizuje jednopłciowe "małżeństwa"

Niższa izba parlamentu przyjęła we wtorek poprawkę umożliwiającą parom tej samej płci zawieranie "małżeństw" i adopcję dzieci.

Poprawka do prawa rodzinnego została przyjęta przez 48 deputowanych, przy 29 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Warto wspomnieć, że dwa miesiące temu w lipcu słoweński Sąd Konstytucyjny orzekł, że definiowanie "małżeństwa" jako związku kobiety i mężczyzny dyskryminuje pary homoseksualne, co spotkało się z krytyką konserwatywnych ugrupowań opozycyjnych takich jak: Nowa Słowenia (NSi), czy Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS). Słoweński sekretarz stanu, Simon Maljevac, podczas swojej przemowy w parlamencie powiedział, że dzięki tym zmianom "uznajemy prawa par tej samej płci". Jak dodał jest to to prawo, które "powinno obowiązywać już od dawna".

"Najlepszy ojciec nigdy nie zastąpi matki i odwrotnie"

"Najlepszy ojciec nigdy nie zastąpi matki i odwrotnie" – takie słowa podczas debaty wypowiedziała przewodnicząca grupy parlamentarnej SDS, Alenka Jeraj. Główna partia opozycyjna, Słoweńska Partia Demokratyczna, skrytykowała decyzję sądu i zorganizowała kilka wieców przeciwko nowemu prawu.

Słowenia stała się 13-tym krajem Unii Europejskiej, w którym związki par tej samej płci zostały zalegalizowane i pierwszym wśród krajów byłego postkomunistycznego bloku. Z tzw. ściany wschodniej dotychczas najbliżej uznania wszelakich praw dla homoseksualnych związków była Estonia, która w 2016 roku zgodziła się na uznanie związków osób tej samej płci utworzonych w innych krajach. Z kolei Chorwacja, Czechy, Węgry i Czarnogóra mają ustawy ustanawiające związki partnerskie osób tej samej płci.

