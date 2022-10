Dramat w Tajlandii. W przedszkolu doszło do strzelaniny, nie żyje ponad 30 osób

Wśród ofiar znajdują się dzieci i dorośli. Sprawcą był były oficer policji.

Dzieci i dorośli wśród ofiar

Co najmniej 34 osoby zginęły w przedszkolu w północno-wschodniej tajskiej prowincji Nong Bua Lamphu. Około godziny 12, podczas drzemki przedszkolaków, sprawca wszedł do budynku i zastrzelił dwadzieścioro-dwoje dzieci, nauczycielkę w ósmym miesiącu ciąży i pięciu członków personelu. Liczba ofiar została potwierdzona przez Jidape Boonsom'a, urzędnika regionu. "Początkowo ludzie myśleli, że to fajerwerki" – powiedział. Lokalna policja twierdzi, że mężczyzna był uzbrojony w strzelbę, nóż i rewolwer. Większość dzieci miały około 2 lat.

Według lokalnej policji napastnikiem był były 34-letni oficer, który został zwolniony ze służby w zeszłym tygodniu prawdopodobnie w związku z posiadaniem narkotyków. Zaraz po zdarzeniu miał on wrócić do domu, gdzie zabił siebie i członków swojej rodziny – powiedział Chakkraphat Wichitvaidya, tajski policjant.

Oświadczenie premiera

Premier Prayuth Chan-ocha w oświadczeniu na Facebooku napisał, że składa najgłębsze kondolencje rodzinom i osobom rannym "Nakazałem szefowi policji, aby natychmiast udał się na ten teren, a wszystkie powiązane agencje pilnie pomogły wszystkim poszkodowanym" – oznajmił.

Ostatnio w Tajlandii tego typu wydarzenie miało miejsce dwa lata temu, gdy 31-letni żołnierz najpierw zabił swojego dowódcę, a potem zabrał broń i wojskowy samochód, którym następnie udał się do centrum handlowego "Terminal 21", gdzie otworzył ogień na ulicy i w centrum handlowym. Wówczas 29 osób zginęło i około 60 zostało rannych.

Według agencji Reutera, Tajlandia pod względem liczby posiadanej broni na mieszkańca wyróżnia się na tle pozostałych państw Azji Południowo-Wschodniej. Wiele z nich pochodzi z przemytu.

