Prezydenci Polski i Niemiec spotkali się na Malcie

Polski prezydent rozmawiał z prezydentem Niemiec, Frankiem-Walterem Steinmeier'em, o kwestii reparacji wojennych.

Spotkanie grupy Arraiolos

W stolicy Malty, Vallettcie, trwa obecnie 17. spotkanie przywódców państw Grupy Arraiolos, do której należy 12 państw Unii Europejskiej: Austria, Bułgaria, Estonia, Polska, Niemcy, Finlandia, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowenia.

Jest to nieformalne międzynarodowe zgrupowanie przedstawicieli władz i prezydentów części państw członkowskich Wspólnoty. Spotkania odbywają się co roku i mają na celu omówienie bieżącej sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej.

Tematami obecnie trwającego szczytu są: bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki, polityka spójności wewnątrz UE, a także wyzwania stojące przed Wspólnotą.

Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali o reparacjach

Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Jakub Kumoch, poinformował, że przed spotkaniem grupy Arraiolos, polski prezydent rozmawiał z Frankiem-Walterem Steinmeierem w "cztery oczy". Poruszyli oni tematy związane z rosyjską agresją na Ukrainę oraz kwestię reparacji wojennych.

— Obaj prezydenci zgodzili się co do tego, że jest to sprawa dosyć trudna, którą oba te kraje muszą rozwiązać, bo tak czy inaczej, jakiekolwiek polityczne rozwiązanie musi być znalezione — mówił Kumoch.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapewniał również, że spór toczy się wyłącznie pomiędzy rządami i nie wpływa na relacje pomiędzy obywatelami obydwu krajów. Kumoch przekonywał ponadto, że kwestia reparacji jest wciąż sprawą otwartą, w przeciwieństwie do tego, co mówiła kilka dni temu szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

— Obaj prezydenci uznają, że jest to spór mający naturę prawną, natomiast ich zadaniem jest budowanie relacji między społeczeństwami Polski i Niemiec tak, aby one jak najmniej na tego typu sporach ucierpiały, aby nadal rozwijały się pozytywnie — oznajmił.

