MSZ Rosji: Gdyby nie zwycięstwo ZSRR, Polska "nie istniałaby jako państwo"

– Roszczenia Polski wobec Rosji o wypłacenie odszkodowań za straty poniesione podczas II wojny światowej leżą w sferze fantazji politycznych – stwierdził, cytowany przez agencję RIA Novosti, przedstawiciel rosyjskiego MSZ Oleg Tiapkin.

Dyrektor departamentu europejskiego w MSZ w Moskwie podkreślił, że gdyby nie zwycięstwo ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami, Polska "nie istniałaby jako państwo".

Dyplomata tłumaczył także, że polskie władze rozwiązują problemy wewnętrzne państwa, za pomocą "rewizjonizmu historycznego".

Prezydent Duda: pPowinniśmy domagać się też reparacji od Rosji

Wypowiedzi Tiapkina to reakcja na słowa polskiego prezydenta, który w połowie września poruszył temat odszkodowania od Rosji. W rozmowie z tygodnikiem "Wprost", Andrzej Duda stwierdził, że Polska powinna się domagać reparacji za II wojnę światową nie tylko od Niemiec.

– Niemcy rozpoczęły drugą wojnę światową i zaatakowały Polskę. Oczywiście Rosja później dołączyła do tej wojny, dlatego uważam, że reparacji powinniśmy domagać się też od Rosji – mówił prezydent.

Pytany, czy w dalszej kolejności powinniśmy się domagać reparacji właśnie od Moskwy, Andrzej Duda wskazał: "Sądzę, że powinniśmy to zrobić. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy tego nie dochodzić".

Przewodniczący rosyjskiej Dumy za ukaraniem polskiego prezydenta

W reakcji na słowa polskiego prezydenta, przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin domagał się ukarania Andrzeja Dudy.

"Byłoby właściwe, gdyby organy nadzoru zbadały wypowiedzi Andrzeja Dudy i podjęły odpowiednie kroki, by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej" – napisał Wiaczesław Wołodin na swoim kanale w serwisie Telegram.

Przewodniczący rosyjskiej Dumy stwierdził, że Kodeks karny Federacji Rosyjskiej "przewiduje karę za takie stwierdzenia". Dalej Wołodin napisał też, że "wyzwolenie świata od nazizmu kosztowało życie 27 mln obywateli ZSRR (to nie tylko Rosjanie, ale także przedstawiciele innych narodów - m.in. Ukraińcy i Białorusini - red.).

