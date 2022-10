"Rządy muszą to zapewnić". Zwolennicy unijnego federalizmu opublikowali manifest

"W poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. eurodeputowani ze wszystkich proeuropejskich ugrupowań politycznych przedstawili i przedyskutowali propozycję nowego manifestu. Na sali plenarnej Rady Miasta Ventotene odbyła się debata na temat propozycji Manifestu na rzecz Europy Federalnej: Politycznej, Społecznej i Ekologicznej. Debata ta została zatytułowana 'Dziedzictwo Manifestu z Ventotene i perspektywy federalizmu w Europie i na świecie w nowych globalnych ramach'" – czytamy na stronie internetowej grupy Spinellego, która zrzesza unijnych federalistów. Do grupy Spinellego należą wpływowi eurodeputowani, wśród nich Guy Verhofstadt.

"Manifest z Ventotene" to wydany w 1944 r. dokument, stworzony przez trzech włoskich socjalistycznych i komunistycznych działaczy: Altiera Spinellego, Ernesta Rossiego i Eugenia Colorniego. Manifest powstał w czasie, gdy Spinelli i Rossi byli uwięzieni przez ówczesne władze kraju. Postuluje się w nim utworzenie unii państw europejskich. Po II wojnie światowej manifest stał się programem Europejskiego Ruchu Federalistycznego.

Chcą głębszej integracji

W nowej wersji manifestu, zaprezentowanej we wrześniu, wezwano do rozszerzenia kompetencji UE w zakresie polityki zdrowotnej i podatkowej, a także do zmian konstytucyjnych – aby europejski filar praw socjalnych stał się prawnie wiążący.

Wezwano również do przeglądu Paktu Stabilności i Wzrostu, który określa limity długu publicznego i deficytu budżetowego. Celem ma być możliwość wyłączenia z tych limitów inwestycji związanych z ochroną klimatu i środowiska.

Według manifestu, wymóg podejmowania decyzji jednomyślnie powinien zostać zastąpiony głosowaniem większościowym w wielu istniejących obszarach polityki.

Wspólna polityka zdrowotna i obronna

"Wielka szansa pojawiła się wraz z uruchomieniem unii zdrowotnej, w tym wspólnego nabywania szczepionek i rodzącej się unii finansowej i fiskalnej" – zapisano. Grupa Spinellego proponuje, aby unijny Fundusz Odbudowy, stworzony w reakcji na pandemię COVID-19, finansował "transfery kompensacyjne" dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii i żywności.

Zwolennicy federalizacji wzywają również do znacznego wzmocnienia współpracy UE w zakresie obronności i bezpieczeństwa, w tym utworzenia 5 tys. sił szybkiego reagowania i dowództwa wojskowego UE. W dokumencie dodano, że "trwająca wojna na Ukrainie musi przyczynić się do stworzenia unii migracyjnej opartej na solidarności i obowiązkowym podziale odpowiedzialności".

"Obecna sytuacja pokazuje, że początkowe cele federalizmu są nadal aktualne" – powiedział w rozmowie z serwisem EURACTIV Daniel Freund, eurodeputowany Zielonych i przewodniczący grupy Spinellego. "Potrzebujemy silnej Europy, aby rozwiązać wielkie problemy naszych czasów związane z klimatem, bezpieczeństwem, ochroną demokracji i naszych wartości. Zgadza się z tym Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie. Rządy muszą to zapewnić" – dodał.