Ograniczenia w przewozach drogowych z Rosją. Nowy komunikat władz

Zgodnie z postanowieniem rządu Federacji Rosyjskiej, wprowadzony zostanie zakaz międzynarodowego przewozu drogowego towarów przez teren państwowy Rosji dla firm transportowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Norwegii.

Przepisy wejdą w życie z dniem 10 października 2022 roku i będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku.

Zakaz przewozów w Rosji

Zakaz dotyczy realizacji przewozów dwustronnych, tranzytowych oraz z lub na terytorium państwa trzeciego. Pojazd należący do przewoźnika z jednego z wymienionych państw, znajdujący się w dniu wejścia w życie tego postanowienia na terytorium Federacji Rosyjskiej, powinien opuścić teren Rosji w terminie nie dłuższym niż siedem dni, to jest najpóźniej 17 października 2022 roku. Od zakazu wprowadzono wyjątki, które dotyczą: przewozów pocztowych, przewozów do i z obwodu kaliningradzkiego, przewozów towarów określonych w specjalnym wykazie państwowych władz rosyjskich – poinformowało w piątkowym komunikacie polskie Ministerstwo Infrastruktury, na które powołała się PAP MediaRoom.

Jak podano, przeładunek towarów z pojazdów należących do przewoźników z państw objętych zakazem na pojazdy przewoźników rosyjskich i białoruskich oraz odwrotnie dopuszczony jest w wybranych strefach kontroli celnej znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Strefy takie mają znajdować się w następujących jednostkach administracyjnych Rosji: obwód kaliningradzki (wszystkie jednostki terytorialne), obwód leningradzki (rejon miejski Wyborgu, rejon miejski Kingiszepski), obwód murmański (Murmańsk, okręg miejski Pieczeński, okręg Kola, okręg Kandalagski), obwód pskowski (Psków, rejon Siebieżski, rejon Peczorski, rejon Pytałowski), republika Karelii (rejon miasta Kostomukski, rejon Lachdenpoński, rejon Łochski, rejon Sortawalski), miasto Petersburg.

Nowe zasady

Na terytorium wskazanych jednostek administracyjnych możliwa będzie także wymiana przyczep lub naczep z pojazdów zagranicznych na pojazdy rosyjskie albo białoruskie i odwrotnie.

Ponadto, ilość paliwa znajdującego się zbiornikach pojazdów, przewidzianych konstrukcyjnie dla określonego pojazdu, związanego technologicznie i konstrukcyjnie z układem napędowym silnika oraz zainstalowanego przez producenta, przy wyjeździe z terytorium Federacji Rosyjskiej nie powinna przekraczać 200 litrów.

