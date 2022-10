Rosja wydaje gigantyczne kwoty na ochronę Mostu Krymskiego. Są wyliczenia

W sobotę nad ranem doszło do potężnej eksplozji na Moście Krymskim. Jak informuje rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti, do pożaru doszło w wyniku zapalenia się cysterny z paliwem. Władze rosyjskie przekazały, że w wyniku eksplozji zginęły co najmniej trzy osoby.

Od chwili ujawnienia informacji o zniszczeniu mostu rozgorzała dyskusja o tym, kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie. Podejrzenia padły na ukraińskie służby, którym najbardziej zależało na zniszczeniu infrastruktury. "The Washington Post" utrzymuje, że to właśnie Kijów zaplanował i przeprowadził akcję sabotażu.

Jeśli ukraińskie służby faktycznie stoją za zdarzeniem, to akcja musiała być zaplanowana niezwykle szczegółowo. Most Krymski to nie tylko obiekt ważny z komunikacyjnego punktu widzenia. To też inwestycja, która stanowiła zwieńczenie nielegalnej aneksji Krymu, okupowanego przez Rosję od 2014 r. W otwarciu przeprawy udział wziął sam Władimir Putin.

Rosja nie oszczędza na ochronie

Nie dziwi więc, że Rosja wydaje gigantyczne kwoty na ochronę mostu. "Rosyjskie struktury państwowe w 2022 roku zawarły kontrakty na zapewnienie bezpieczeństwa mostu na sumę ponad 2 mld rubli (równowartość 23 mln USD)" – poinformowała w sobotę wieczorem brytyjska stacja BBC News. Za ochronę części samochodowej odpowiada spółka podlegająca ministerstwu transportu Rosji. Otrzymywała ona na te cele ok. 53 mln rubli (ponad 850 tys. USD) co miesiąc do lipca br. W sierpniu kontrakt podrożał do prawie 67 mln rubli (ok. 1 mln USD).

W kwietniu, a więc już w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, spółka podpisała kontrakt na dodatkowe wyposażenie mostu przeprawy samochodowej "w środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo transportowe". Wartość kontraktu wyniosła 617,9 mln rubli (9,9 mln USD).

Inna spółka odpowiada za ochronę kolejowej części mostu. W 2022 roku podpisano z nią kontrakt na usługi związane z ochroną mostu na Krym, o wartości 937 mln rubli (ponad 15 mln USD). 27 lutego, kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, spółka otrzymała dodatkowo 70 mln rubli na utrzymanie systemów bezpieczeństwa (ponad 1,1 mln USD).

Czytaj też:

Atak na Most Krymski. Schetyna przedstawił ciekawą teorię