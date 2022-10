"Świat oszalał". W USA odbyła się procesja eucharystyczna i wiec różańcowy w intencji narodu

W Stanach Zjednoczonych o godzinie 14 z Kościoła katolickiego św. Piotra w Waszyngtonie w kierunku National Mall, niedaleko Kapitolu, wyruszyła procesja eucharystyczna. Tam o godzinie 15 zaplanowano wiec różańcowy, by otoczyć modlitwą cały naród amerykański.

"Różaniec od wybrzeża do wybrzeża"

Zarówno procesja, jak i wiec różańcowy, rozpoczęły coroczną inicjatywę "Różaniec od wybrzeża do wybrzeża". Akcja modlitewna co roku łączy tysiące katolików z całego kraju, którzy jednoczą się w modlitwie różańcowej za Stany Zjednoczone i ich obywateli. "Wojownicy modlitwy", jak sami nazywają siebie uczestnicy, nie spotykają się fizycznie, ale łączą się duchowo, poprzez różaniec.

– Matka Boża z pewnością była nieugięta zarówno w Fatimie, jak i w Lourdes, aby wierni codziennie odmawiali różaniec. Jest to rodzaj broni przeciwko złu szatana, które działa na świecie – wskazywał pastor kościoła Świętej Pociechy i św. Cypriana na Kapitolu Charles Pope w rozmowie z Catholic News Agency.

– Musimy uwolnić trochę łaski w środku świata, który pod wieloma względami naprawdę dosłownie oszalał, z całą tą szaloną gadaniną o transpłciowości i wszystkimi tymi rzeczami, które są tylko szaleństwem – przekonywał prałat.

"Patriotyczny Różaniec"

Inicjatywa "Różaniec od wybrzeża do wybrzeża" na swojej stronie internetowej zaznacza, że Narodowy Wiec Różańcowy nie jest wydarzeniem politycznym. Jednak wielu uczestników zapowiada modlitwę także za polityków i urzędników. Siostra Deirdre Byrne ze Zgromadzenia Sióstr Małych Pracowników Najświętszego Serca w Waszyngtonie proponuje odmawianie "Patriotycznego Różańca".

– Za polityków, którzy twierdzą, że są katolikami, ale nie żyją swoją katolicką wiarą. Ten prezydent mówi, że teraz w Ameryce jest smutny dzień, kiedy wyrok Roe przeciwko Wade został obalony, ale jaki katolik by to powiedział? – argumentuje siostra Byrne. – Modlimy się, ponieważ jestem nie tylko za życiem, jestem za życiem wiecznym i chcę, aby prezydent poszedł do nieba. Chcę iść do nieba i chcę, żeby dołączył do mnie w niebie. A więc najlepszym sposobem, aby spróbować, aby tak się stało, jest błaganie Matki Bożej i Naszego Pana, aby pomogli im nawrócić się z powrotem do wiary, żyć prawdziwą wiarą katolicką i być w stanie być prawdziwymi zwolennikami życia z życia naturalnego, od poczęcia do naturalnej śmierci – zachęcała dalej.

"Różaniec od wybrzeża do wybrzeża" przypadł po 54-dniowej "Nowennie za Nasz Naród", a także zbiega się z zakończeniem Międzynarodowego Tygodnia Modlitwy i Postu.

