Władimir Putin zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa

– Prezydent Rosji Władimir Putin odbędzie w poniedziałek operacyjne spotkanie ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa – przekazał Dmitrij Pieskow. – Rada Bezpieczeństwa jest zaplanowana na jutro. Będziemy orientować się w tematach po przemówieniu prezydenta – dodał rzecznik Kremla pytany, czy posiedzenie będzie poświęcone częściowemu zniszczeniu Mostu Krymskiego . Do zdarzenia doszło w sobotę, po tym, jak w wyniku eksplozji doszło do dużego pożaru.

Rp.pl przypomina, że Władimir Putin regularnie odbywa spotkania operacyjne z Radą Bezpieczeństwa, zwykle co tydzień.

Od chwili ujawnienia informacji o zniszczeniu mostu rozgorzała dyskusja o tym, kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie. Podejrzenia padły na ukraińskie służby, którym najbardziej zależało na zniszczeniu infrastruktury. "The Washington Post" utrzymuje, że to właśnie Kijów zaplanował i przeprowadził akcję sabotażu.

Media: Putin odsunął Szojgu i Gierasimowa

Źródła ukraińskie i rosyjskie cytowane przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzą, że po wybuchu na moście łączącym Rosję z okupowanym Krymem, Władimi Putin zaatakował niektórych wyższych funkcjonariuszy dowództwa wojskowego. Jednocześnie think-tank zastrzega, że doniesienia te nie zostały dotychczas potwierdzone.

Z kolei mikroblogerzy powiązani z Grupą Wagnera podają, że Kreml rzekomo zastąpił rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa gubernatorem Tuły Aleksiejem Diuminem i zastępcą głównodowodzącego sił lądowych, generałem porucznikiem Aleksandrem Matownikowem.

W sobotę ukraiński wywiad poinformował o akcji policji i elitarnych oddziałów podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Gwardii Narodowej z dywizji imienia Feliksa Dzierżyńskiego, która ma mieć miejsce w Moskwie. Jej celem mają być wojskowi oraz inni przedstawiciele personelu armii.

