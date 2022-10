Ukraiński wywiad: Putin naciska Łukaszenkę, by aktywnie wszedł do wojny

Choć wojska białoruskie nie biorą udziału w agresji na Ukrainę, to Rosja od początku wojny atakowała ten kraj właśnie z terytorium Białorusi. Prezydent Władimir Putin ma coraz silniej naciskać na to, by wojsko Łukaszenki dołączyło do działań wymierzonych w Kijów. Wobec porażek na froncie, Rosja potrzebuje wsparcia. Armia białoruska, obok ogłoszenia częściowej mobilizacji, miałaby dać takie wzmocnienie.

– Widzimy działania, które prowadzi Rosja, by zmusić kierownictwo Białorusi do wstąpienia w otwartą wojnę – powiedział na nagraniu opublikowanym na Telegramie przedstawiciel HUR, Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Wadym Skibicki. Wskazał, że stale odbywają się spotkania Putina i Łukaszenki , na których ta kwestia jest omawiana i Putin próbuje nakłonić Łukaszenkę do podjęcia takiej decyzji.

– Obecnie, według danych wywiadu wojskowego Ukrainy, przy naszej granicy na Białorusi znajduje się sześć białoruskich batalionów. Są tam bataliony zmechanizowane, wojsk powietrznodesantowych – wskazał Skibicki. – Jak długo będzie się utrzymywać taka sytuacja, będzie zależało od tego, jak będą się rozwijać wydarzenia na froncie, jak będą rozwijać się wydarzenia w wojnie Rosji przeciwko naszemu państwu – dodał.

Media: Putin odsunął Szojgu i Gierasimowa

Źródła ukraińskie i rosyjskie cytowane przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzą, że po wybuchu na moście łączącym Rosję z okupowanym Krymem, Władimi Putin zaatakował niektórych wyższych funkcjonariuszy dowództwa wojskowego. Jednocześnie think-tank zastrzega, że doniesienia te nie zostały dotychczas potwierdzone.

Z kolei mikroblogerzy powiązani z Grupą Wagnera twierdzą, że Kreml rzekomo zastąpił rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa gubernatorem Tuły Aleksiejem Diuminem i zastępcą głównodowodzącego sił lądowych, generałem porucznikiem Aleksandrem Matownikowem.

W sobotę ukraiński wywiad poinformował o akcji policji i elitarnych oddziałów podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Gwardii Narodowej z dywizji imienia Feliksa Dzierżyńskiego, która ma mieć miejsce w Moskwie. Jej celem mają być wojskowi oraz inni przedstawiciele personelu armii.

