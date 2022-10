Kijów otrzyma ogromne wsparcie od EU? Politico: 1,5 mld euro miesięcznie

Unijni politycy potwierdzili w rozmowie z serwisem Politico, że Komisja Europejska pracuje nad stałym wsparciem budżetowym dla Ukrainy.

Kijów miałby – od przyszłego roku – otrzymywać miesięcznie około 1,5 mld euro miesięcznie.

Jak bowiem przypomina Politico, władze Ukrainy szacują, że w przyszłym roku ukraiński deficyt budżetowy wyniesie około 3,5 mld dol. miesięcznie. Stany Zjednoczone zobowiązały się pokrywać 1,5 miliarda dolarów miesięcznie, apelując do sojuszników o pomoc.

Wsparcie UE dla Kijowa. Niemcy blokują wypłatę

Przypomnijmy, że w maju unijne władze zobowiązały się do wsparcia Ukrainy w ramach pakietu pomocy makrofinansowej kwotą 9 mld euro. Dotychczas Kijów otrzymał z tej kwoty 6 mld euro. Pozostałą część dofinansowania – według doniesień mediów, blokują Niemcy.

Berlin od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dość wstrzemięźliwie włącza się w europejską pomoc dla tego państwa. Rząd Olafa Scholza niejednokrotnie był krytykowany za m.in. zbyt powolne i zbyt małe dostawy ciężkiego sprzętu.

"Niemcy blokują wypłatę ostatnich 3 mld euro unijnego pakietu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Jak dowiaduje się Polska Agencja Prasowa, trwają próby znalezienia kompromisu w tej kwestii. Pierwszy miliard Ukraina dostała na początku sierpnia. W tym miesiącu Unia Europejska przyznała jej kolejne 5 mld" – podało pod koniec września Radio Zet.

Pierwszy miliard euro został wypłacony Ukrainie na początku sierpnia. Z kolei w tym miesiącu doszło do porozumienia zakładającego wypłatę kolejnych 5 mld euro. Jak wskazuje PAP udało się je osiągnąć dopiero po wielu tygodniach trudnych negocjacji. Propozycję wypłaty 5 mld euro blokowały Niemcy, obawiając się, że Kijów nie będzie w stanie spłacić zobowiązań.

Do wypłaty pozostało 3 mld euro. Berlin chce, aby w tym przypadku nie były to pożyczki, a granty, i żeby z wypłaty tych grantów wyłączyć te kraje UE, które wcześniej bezpośrednio przekazały wsparcie finansowe Ukrainie, czyli m.in. same Niemcy.

