Musk rozmawiał z Putinem przed opublikowaniem propozycji ws. wojny?

Na początku października br. w mediach społecznościowych znany miliarder zaproponował szokujące rozwiązania, które miałyby doprowadzić do negocjacji z Rosją. Musk stwierdził między innymi, że na Ukrainie można byłoby przeprowadzić "wybory pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych" oraz formalnie przekazać Półwysep Krymski Rosjanom. Kontrowersyjny wpis od razu wywołał ogromną burzę w sieci oraz szybko doczekał się odpowiedzi najwyższych przedstawicieli władz państwowych Ukrainy na czele z prezydentem kraju Wołodymyrem Zełenskim oraz szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kułebą.

Musk rozmawiał z Putinem?

"The Independent", dziennik brytyjski o charakterze liberalno-lewicowym, przekazał, że według informacji uzyskanych przez dziennikarzy, Elon Musk rozmawiał z Władimirem Putinem przed opublikowaniem na Twitterze swojego "planu pokojowego". We wtorek, 11 października wiadomość podał portal Onet.pl, powołując się na zagraniczną prasę.

Zgodnie z doniesieniami, Musk miał powiedzieć w rozmowie z Ianem Bremmerem, założycielem firmy Eurasia Group, zajmującej się ryzykiem politycznym, iż prezydent Federacji Rosyjskiej poinformował go, że jest gotowy do negocjacji w sprawie wojny na Ukrainie, jeżeli tylko Półwysep Krymski pozostanie w rękach Rosjan. Innym warunkiem miało być to, iż Ukraina zachowa stałą neutralność i uzna rosyjską aneksję Ługańska, Doniecka, Chersonia i Zaporoża.

Putin rzekomo zapewnił Muska, że przedstawione przez niego cele "zostaną osiągnięte bez względu na wszystko". Być może chodziło mu także o ewentualne użycie broni jądrowej, jeżeli strona ukraińska zaatakuje Krym. Najprawdopodobniej właśnie dlatego Musk oznajmił w jednym ze swoich wpisów, iż "warto zauważyć, że możliwym, choć mało prawdopodobnym rezultatem konfliktu, jest wojna nuklearna". Zdaniem Iana Brennera, znany miliarder uznał, że "trzeba zrobić wszystko, by do takiego rozwinięcia nie doszło".

