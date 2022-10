"Elitarna kabała podżegaczy wojennych". Znana polityk odchodzi z Partii Demokratycznej

Była amerykańska kongresmen i kandydatka w prezydenckich prawyborach Demokratów w 2020 roku ogłosiła we wtorek rezygnację z dalszego członkostwa w Partii Demokratycznej. Informację przekazała za pośrednictwem Twittera. Nagranie przekroczyło już 7 mln odsłon.

Powody decyzji

Polityk wyjaśniła powody swojej decyzji. – Nie mogę dłużej pozostawać w dzisiejszej Partii Demokratycznej, która jest obecnie pod całkowitą kontrolą elitarnej kabały podżegaczy wojennych, kierujących się tchórzliwym wokeizmem, którzy dzielą nas rasistowskimi kwestiami i podsycają rasizm przeciwko białym, aktywnie pracując nad podważeniem naszych danych od Boga wolności, które zostały uświęcone w naszej Konstytucji – wytłumaczyła Gabbard.

Jej zdaniem Partia Demokratyczna staje się "wroga wobec ludzi wiary i duchowości, demonizuje policję, a wspiera kryminalistów kosztem praworządnych obywateli, wierzy w otwarte granice i uzbraja służby państwowe przeciwko swoim politycznym oponentom". Gabbard stwierdziła też, że amerykańska lewica "postanowiła nas tak blisko wojny atomowej, jak jeszcze nigdy".

Gabbard: Partia Demokratyczna podporządkowana elitom

Amerykańska polityk wyraziła swoje zmęczenie rządami establishmentu Demokratów. – Wierzę w rząd, który wywodzi się z narodu, jest sprawowany przez naród i dla narodu. Niestety, dzisiejsza Partia Demokratyczna jest tego zaprzeczeniem. Przeciwnie, opowiada się ona za rządem, który jest całkowicie podporządkowany potężnym elitom – powiedziała.

– Wzywam moich zdroworozsądkowych, niezależnie myślących kolegów Demokratów, aby dołączyli do mnie w opuszczeniu Partii Demokratycznej. Jeżeli nie możecie dłużej zdzierżyć kierunku, w którym tzw. ideologia "wok" Partii Demokratycznej prowadzi nasz kraj, zapraszam was, byście do mnie dołączyli – zaapelowała Gabbard.

twitterCzytaj też:

Kuchenny rasizm, czyli wokersi w walce z „białością”Czytaj też:

"Do Rzeczy" nr 25: Rak lewactwa. Choroba z USA dociera do Polski – postępowcy usprawiedliwiają przemoc i kradzieże