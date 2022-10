Większość w UE nie chce uznać Rosji za państwo sponsorujące terroryzm

Eurodeputowany PiS prof. Ryszard Legutko uczestniczył w środę w spotkaniu przewodniczących frakcji, na którym zapadła decyzja w tej sprawie. – Nawet nie próbowali się z tego tłumaczyć. Mówiłem, że jeżeli teraz przyznają się, że cała ta polityka energetyczna z Rosją okazała się katastrofą, bo nie słuchano Polski i krajów Europy Wschodniej to może i teraz jest okazja, by posłuchać. Widziałem przewodniczących tych grup patrzących w stół i nawet nie próbujących polemizować. Trochę się zmienia, ale nie zmienia się wystarczająco wiele. Te sympatie rosyjskie nadal są. Taka ostrożna taktyka, nie drażnić niedźwiedzia, bo nie wiadomo co się może stać. Smutno to było wczoraj – przekazał polityk w rozmowie z Polskim Radiem.

Jak głosowały frakcje?

W rezolucji przygotowanej przez EKR jest mowa o tym, że kraje członkowskie i Unia Europejska powinny natychmiast uznać Federację Rosyjską jako państwo sponsorujące terroryzm. Treść dokumentu opublikował na Twitterze poseł Kosma Złotowski.

Łotwa prekursorem

"EPP (PO,PSL) wstrzymała się od głosu w sprawie wprowadzenia debaty w Strasburgu o uznaniu Rosji za państwo wspierające terroryzm! Podobnie ID (Le Pen). Za odrzuceniem debaty były Renew (Macron), socjaliści (Miller, Cimoszewicz, Belka), Lewica i komuniści! Pomysł zgłosił ECR (PiS)" – napisał z kolei eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca.

W sierpniu członkowie łotewskiego parlamentu przyjęli deklarację w w sprawie wymierzonych przez Rosję ataków wojskowych przeciwko ludności cywilnej i przestrzeni publicznej na Ukrainie. Łotwa uznała w ten sposób rosyjską przemoc wobec ludności cywilnej za terroryzm, a Rosję za państwowego sponsora.

Parlamentarzyści "zdecydowanie potępili agresję militarną i zakrojoną na szeroką skalę inwazję na Ukrainę dokonaną przez Federację Rosyjską przy wsparciu i udziale reżimu białoruskiego oraz wzywają wspólnotę euroatlantycką i jej partnerów do pilnego zwiększenia i wdrożenia kompleksowych sankcji wobec Rosji, w tym natychmiastowego zawieszenia ruchu turystycznego i ograniczenia wiz wjazdowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej".

