Haga: Powstaje specjalny trybunał do osądzenia Putina i jego ludzi

"Istnieje już wstępne porozumienie 11 krajów, w tym Polski, gotowych przyłączyć się do tego procesu. Sąd będzie mógł rozpocząć pracę za rok" – opisuje "Rzeczpospolita". Trybunał ma osądzić przywódcę Rosji Władimira Putina i jego współpracowników za zbrodnie dokonywane podczas trwającej od 24 lutego napaści na Ukrainę.

Oleg Gawrisz, członek ukraińskiej grupy roboczej ds. utworzenia specjalnego trybunału, w rozmwowie ze stacją "Current Time" wskazał, w jakim miejscu w systemie prawym na znajdować się trybunał. – Wyjaśnię sytuację, która się rozwinęła. Po pierwsze, mamy międzynarodowy trybunał karny w Hadze, tzw. Trybunał Haski, który może sądzić za zbrodnie wojenne, czyli morderstwa, gwałty, grabieże – wszystko, co rosyjscy żołnierze robili i robią na Ukrainie. Ale ten sąd niestety nie może rozpatrzyć zbrodni agresji, za które można postawić w stan oskarżenia Władimira Putina i całe najwyższe kierownictwo polityczne Rosji. Mógłby to zrobić, gdyby Rosja ratyfikowała umowy tzw. Karty Rzymskiej, ale Rosja tego nie zrobiła i nie zamierza – podkreśla Gawrisz.

Z tego powodu Ukraina wystąpiła z inicjatywą utworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjski reżim.

"Za rok trybunał przystąpi do pracy, czyli do analizy, która da odpowiedź na pytanie, czy najwyższe kierownictwo polityczne jest winne zbrodni agresji" – czytamy.

Skarga Ukrainy przeciwko Rosji. Interweniuje Polska

Polska wspiera Ukrainę nie tylko politycznie i militarnie, ale także w zakresie działań prawnych.

Rada Ministrów wyraziła na posiedzeniu 13 września 2022 r. zgodę na wniesienie przez Polskę opracowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości interwencji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze dotyczącej skargi Ukrainy przeciwko Rosji. Chodzi o spór między tymi państwami na tle Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazał, że celowe jest przystąpienie przez Polskę do postępowania w sprawie Ukrainy przeciwko Rosji w charakterze interwenienta, co pozwoliłoby na odniesienie się do najważniejszych występujących w tym postępowaniu zagadnień z zakresu prawa procesowego i materialnego związanych ze stosowaniem konwencji.

W skardze z 26 lutego 2022 r. Ukraina wskazuje, iż Rosja fałszywie twierdziła, że na Ukrainie dochodziło do naruszenia tej konwencji, czyli ludobójstwa Rosjan. Właśnie pod tym pretekstem Rosja rozpoczęła 24 lutego 2022 r. inwazję zbrojną na Ukrainę. Ukraina zaprzecza, by do ludobójstwa Rosjan rzeczywiście doszło i podważa rosyjską legitymację do wrogich działań przeciwko temu krajowi i jej obywatelom. Tymczasem Rosja utrzymuje, że rozpoczęła działania, by "zapobiec i karać ludobójstwo" oraz wnosi, aby MTS potwierdził jej stanowisko.

