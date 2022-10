Władze Rosji uznane za "reżim terrorystyczny". Europejski kraj przyjął rezolucję

We wtorkowym głosowaniu za przyjęciem oświadczenia opowiedziało się 88 parlamentarzystów, nikt nie był przeciwko, a trzech deputowanych wstrzymało się od głosu. W parlamencie Estonii mandat posła sprawuje 101 osób.

Parlament Estonii: Władze Rosji to reżim terrorystyczny

"Popierając apel Parlamentu Ukrainy do państw i organizacji międzynarodowych, Riigikogu ogłasza Rosję reżimem terrorystycznym, a Federację Rosyjską państwem wspierającym terroryzm, którego działaniom musimy wspólnie stawić czoła. Riigikogu wzywa społeczność międzynarodową do przyjęcia podobnych deklaracji" – czytamy w oświadczeniu.

Parlament Estonii zdecydowanie potępił w oświadczeniu działania militarne Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie oraz aneksję terytoriów zdobytych podczas agresji i oświadczył, że Estonia nigdy nie uzna naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy poprzez agresje i pozorowane referenda.

"Naruszenie prawa nigdy nie może stworzyć prawa. Reżim Putina ze swoimi groźbami ataku nuklearnego uczynił z Rosji największe zagrożenie dla pokoju zarówno w Europie, jak i na całym świecie" – napisano w oświadczeniu.

Parlament Estonii poparł jednocześnie wniosek o pozbawienie Federacji Rosyjskiej statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do zjednoczenia się we wdrażaniu dodatkowych sankcji gospodarczych oraz sankcji wobec osób prywatnych w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej i jej sojusznika - Białorusi, a także do monitorowania ścisłego przestrzegania wprowadzonych dotychczas sankcji.

Polityk Lewicy: Nie mam wątpliwości

Także na polskiej scenie politycznej rozgorzała debata, czy państwa Zachodu powinny uznać Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm. Dyskusja medialna nasiliła się po tym, jak w rosyjska armia przeprowadziła ataki rakietowe na liczne cele na terytorium Ukrainy.

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne. Polityk został zapytany na antenie Polskiego Radia program 3, czy biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie się z tym wiążą, Rosja powinna zostać uznana przez społeczność międzynarodową za państwo terrorystyczne. Prowadząca Beata Michniewicz przypomniała wrześniową wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena, że Rosja nie powinna być uznana za państwo terrorystyczne. Gawkowski zaznaczył jednak, że nie ma w tym zakresie wątpliwości.

