Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wystąpił we wtorek na spotkaniu z przyszłymi pracownikami służby dyplomatycznej.

Ławrow o poczuciu dumy narodowej

Jak podkreślał polityk, rosyjska koncepcja polityki zagranicznej wymaga skoncentrowania wysiłków na zapewniania bezpiecznych i optymalnych warunków do rozwoju biznesu, wzrostu dobrobytu obywateli oraz ochrony obywateli i biznesu za granicą.

– Mówiąc bez wyolbrzymiania, mamy do czynienia z momentem przełomowym, z przełomową erą, która potrwa długi czas – dodał Ławrow.

– W tej sytuacji, istotne jest nie tylko, aby nie tylko bronić interesów ekonomicznych i obywateli, ale też poczucia dumy narodowej, honoru i ochrony dziedzictwa narodowego – tłumaczył minister.

Zwracając się do przyszłych dyplomatów Ławrow podkreślił również, że przedstawiciele rosyjskiego MSZ znani są z nie tylko z patriotyzmu, ale też z poczucia dumy ze swojego kraju. – To nie przenośnia, to fakt – dodał Ławrow.

Ławrow chce zmian w stosunkach z Zachodem

Podczas spotkania z młodymi dyplomata, rosyjski minister spraw zagranicznych stwierdził również, że "nie ma sensu" utrzymywanie obecnego poziomu obecności dyplomatycznej na Zachodzie – podaje RIA Novosti.

– To nie ma sensu i nie chcemy utrzymywać tej samej obecności w krajach zachodnich. Nasi ludzie pracują w warunkach, które trudno nazwać ludzkimi. Stają w obliczu ciągłych problemów, gróźb ataków fizycznych – tłumaczył Ławrow.

– Najważniejsze, że nie ma tam pracy, bo Europa postanowiła zamknąć się przed nami i przerwać wszelką współpracę gospodarczą. Nie możesz być zmuszany do bycia miłym – dodał.

Ławrow poinformował, że rosyjski MSZ dokonuje obecnie "reorientacji geograficznej" swojej działalności zarówno za granicą, jak i w centrali, co sugeruje potencjalną degradację rosyjskiej obecności dyplomatycznej na Zachodzie.

