Ważna nagroda Parlamentu Europejskiego. Wskazano tegorocznego laureata

W środę Parlament Europejski przyznał nagrodę im. Sacharowa narodowi ukraińskiemu reprezentowanemu przez wyłonionych w wyborach prezydenta oraz przywódców i społeczeństwo obywatelskie. Decyzję ogłosiła przewodnicząca PE Roberta Metsola w sali plenarnej w Strasburgu.

– Ta nagroda jest dla tych Ukraińców, którzy walczą na miejscu. Dla tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. Dla tych, którzy stracili krewnych i przyjaciół. Dla wszystkich tych, którzy wstają i walczą o to, w co wierzą. Wiem, że dzielni mieszkańcy Ukrainy nie poddadzą się i my też nie – powiedziała Metsola.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 14 grudnia w Strasburgu. W ubiegłym roku nagrodę im. Sacharowa otrzymał przywódca rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny.

Nagroda za wolność myśli

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody wyróżniono prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "za jego odwagę, wytrwałość i oddanie swojemu narodowi". Podkreślono także rolę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz ukraińskich instytucji, z których wymieniono m.in. Państwowe Służby Ratunkowe (SES) Ukrainy, Julię Pajewską (założycielkę jednostki ewakuacji medycznej „Anioły Tairy"), Oleksandrę Matwijczuk (prawniczkę i działaczkę na rzecz praw człowieka), Cywilny Ruch Oporu „Żółta Wstążka” oraz Iwana Fiodorowa (burmistrza ukraińskiego miasta Melitopol, obecnie okupowanego przez siły rosyjskie).

Europarlamentarzyści wskazali, że Ukraińcy walczą z rosyjską agresją nie tylko w celu ochrony "swoich domów, suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej, ale także na polu walki o wolność, demokrację, praworządność i europejskie wartości przeciw brutalnemu reżimowi, którego celem jest podważenie demokracji oraz osłabienie i podział naszej Unii".

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski. Ustanowiono ją w 1988 roku, aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Została nazwana na cześć sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa; nagroda pieniężna wynosi 50 000 euro.

