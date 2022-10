UE chce nałożyć nowe sankcje na sojusznika Rosji

Unia Europejska pracuje nad nowymi sankcjami na Iran, które mogą zostać ogłoszone już w tym tygodniu. Powodem jest przekazanie irańskich dronów do walk na Ukrainie. Informację o szykowanych nowych sankcjach przekazała CNN po rozmowie z jednym z unijnych urzędników.

Iran pomaga Rosji

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zająć się kwestią dozbrajania Rosji przez Teheran podczas środowego spotkania za zamkniętymi drzwiami w Nowym Jorku. Jednak irańscy dyplomaci nie spodziewają się ze strony ONZ żadnych sankcji bądź nawet potępiającej rezolucji. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby Rosja nie użyła w takim przypadku prawa weta, które posiada.

Amerykański Departament Stanu przekazał, że USA „zgadzają się” na unijne sankcje na Iran za dostarczanie Rosji dronów w celu inwazji na Ukrainę.

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel powiedział, że Stany Zjednoczone „ściśle koordynują współpracę z UE”, ale nie wdadzą się w szczegóły tych dyskusji.

– Ponownie chciałbym zauważyć i powtórzyć, że same Stany Zjednoczone nadal mają do swojej dyspozycji narzędzia, które są praktyczne, agresywne, przydatne w pociąganiu Iranu do odpowiedzialności” – powiedział Patel.

Ataki na Ukrainę

Rosjanie od kilkunastu dni atakują infrastrukturę krytyczną oraz cele cywilne na Ukrainie za pomocą irańskich dronów kamikaze Shahed-136. We wtorek ponownie zostały zaatakowane ukraińskie miasta, w tym stolica kraju – Kijów. W tych atakach zginęło pięć osób.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, pytany przez dziennikarzy w Moskwie, czy Federacja Rosyjska kupiła lub używa irańskich bezzałogowców na Ukrainie, odparł, że "Kreml nie ma takich informacji". – Używany sprzęt jest rosyjski, ma rosyjskie nazwy – powiedział Pieskow, dodając, że pytania w tej sprawie należy kierować do rosyjskiego ministerstwa obrony.

Ukraiński parlament potępił Iran za wspieranie Rosji