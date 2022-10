"Trzeba natychmiast odpowiedzieć". Zełenski: UE jest zobowiązana zareagować

Podczas trwającego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił oświadczenie. Ukraiński przywódca przestrzegł przed nową falą uchodźców z jego kraju, którzy będą uciekać do państw zachodnich. Wszystko z powodu "działań terrorystycznych", które prowadzi obecnie Federacja Rosyjska w ramach trwającego konfliktu. Rosyjskie wojska atakują obiekty infrastruktury krytycznej oraz cywilów. Jak informował niedawno Zełenski, rosyjskie ostrzały zniszczyły 30 proc. ukraińskich elektrowni.

Ukraiński prezydent stwierdził, że Unia Europejska jest zobowiązana na to zareagować, a pierwszym krokiem powinna być dostawa rakiet przeciwlotniczych.

– Państwo terrorystyczne już doprowadziło do pogorszenia warunków społecznych w waszych krajach, ale chce je pogorszyć jeszcze bardziej, prowokując falę migracji. Trzeba na to natychmiast odpowiedzieć – powiedział Zełenski w przemówieniu do europejskich przywódców.

Obrona przeciwlotnicza

Następnie prezydent Ukrainy wyjaśnił, że pierwszym krokiem Unii Europejskiej powinno być dostarczenie sprzętu do obrony przeciwlotniczej. Umożliwi on skuteczną ochronę przed „zniszczeniem ukraińskiego systemu energetycznego”. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie sankcji wobec Iranu. Konieczne jest zamknięcie wszystkich tras dostaw dronów z tego kraju do Rosji.

– Iran musi być pozbawiony wszelkich możliwości i chęci dostarczania swoich dronów komukolwiek. Dobrze, że jest już pierwszy krok, zostały zatwierdzone indywidualne sankcje, ale to jeszcze nie jest odpowiedzialność, potrzebne są bardziej systematyczne kroki. Zróbcie wszystko, aby ten terrorystyczny plan Federacja Rosyjska zwiódł – dodał ukraiński przywódca.

Zdaniem prezydenta Ukrainy Europa ma szansę pokazać każdemu krajowi na przykładzie Iranu i Rosji, jakie będą konsekwencje ataków „na Europejczyków i inne narody”.

